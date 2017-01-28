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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Гамбург
Ингольштадт - Гамбург: обзор матча 28 января 2017
Ингольштадт
28.01.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
14'
П. Гросс
22'
М. Зуттнер
47'
А. Коэн (П)
63'
Г. Сакаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Гамбург
Замена
Т. Левелс
️️️️
П. Гросс
90'
+2
Замена
Л. Хинтерсер
️️️️
Д. Лескано
87'
77'
Желтая карточка
Г. Сакаи
68'
Замена
Н. Мюллер
️️️️
М. Грегоритч
63'
ГОЛ! 3:1!
Г. Сакаи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Коэн
47'
45'
Замена
Д. Дикмайер
️️️️
Л. Вальдшмидт
45'
Замена
Д. Юнг
️️️️
М. Озтрзолек
44'
Желтая карточка
К. Пападопулос
Замена
Э. Юнг
️️️️
М. Леки
43'
ГОЛ! 2:0!
М. Зуттнер
22'
ГОЛ! 1:0!
П. Гросс
Пас отдал
М. Леки
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
13
Паскаль Гросс
ЦП
8
Рожер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
90
Льюис Холтби
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
АП
22
Матиас Озтрзолек
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
3-5-1-1
1
Хансен
27
Моралес
34
Матип
18
Брежери
29
Зуттнер
13
Гросс
8
Рожер
36
Коэн
94
Хадергьонай
7
Леки
37
Лескано
4-2-2-2
26
Матениа
2
Сакаи
3
Маврай
14
Пападопулос
3
Дуглас Сантос
22
Озтрзолек
90
Холтби
11
Грегоритч
18
Костич
7
Вальдшмидт
17
Вуд
7
Леки
5
Юнг
5
Юнг
7
Леки
13
Гросс
28
Левелс
28
Левелс
13
Гросс
37
Лескано
16
Хинтерсер
16
Хинтерсер
37
Лескано
7
Вальдшмидт
2
Дикмайер
2
Дикмайер
7
Вальдшмидт
22
Озтрзолек
21
Юнг
21
Юнг
22
Озтрзолек
11
Грегоритч
9
Мюллер
9
Мюллер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Ингольштадт
Гамбург
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
27
Финн Порат
ЦП
12
Том Миккель
ВР
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
1
Эрьян Нюланд
ВР
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
27
Финн Порат
ЦП
12
Том Миккель
ВР
16
Василие Яньичич
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Ингольштадт - Гамбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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