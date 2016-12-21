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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Фрайбург
Ингольштадт - Фрайбург: обзор матча 21 декабря 2016
Ингольштадт
21.12.2016, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Фрайбург
53'
М. Зуттнер
34'
Ф. Нидерлехнер (П)
41'
Ф. Нидерлехнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Фрайбург
89'
Желтая карточка
О. Булут
88'
Желтая карточка
П. Штенцель
Желтая карточка
М. Матип
85'
78'
Замена
К. Геде
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
С. Киттель
️️️️
Л. Хинтерсер
73'
Желтая карточка
М. Тиссеран
67'
66'
Замена
О. Булут
️️️️
М. Филипп
54'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Я. Хаберер
ГОЛ! 1:2!
М. Зуттнер
53'
Замена
Д. Лескано
️️️️
Рожер
45'
Желтая карточка
Рожер
42'
41'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Я. Хаберер
Замена
М. Кристиансен
️️️️
А. Моралес
36'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Нидерлехнер
Желтая карточка
А. Моралес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
8
Рожер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ПП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
37
Дарио Лескано
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Амир Абраши
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-5-1-1
1
Хансен
27
Моралес
34
Матип
32
Тиссеран
29
Зуттнер
8
Рожер
13
Гросс
36
Коэн
94
Хадергьонай
7
Леки
16
Хинтерсер
4-1-3-1-1
1
Шволов
15
Штенцель
2
Сеюнджу
5
Гульде
30
Гюнтер
27
Хефлер
26
Филипп
8
Франтц
19
Хаберер
32
Грифо
7
Нидерлехнер
27
Моралес
13
Кристиансен
13
Кристиансен
27
Моралес
16
Хинтерсер
8
Киттель
8
Киттель
16
Хинтерсер
8
Рожер
37
Лескано
37
Лескано
8
Рожер
7
Нидерлехнер
31
Геде
31
Геде
7
Нидерлехнер
26
Филипп
6
Булут
6
Булут
26
Филипп
19
Хаберер
18
Петерсен
18
Петерсен
19
Хаберер
Остались в запасе
Ингольштадт
Фрайбург
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Амир Абраши
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Ингольштадт - Фрайбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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