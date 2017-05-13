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Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Ингольштадт
Фрайбург - Ингольштадт: обзор матча 13 мая 2017
Фрайбург
13.05.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ингольштадт
31'
М. Филипп
43'
Д. Лескано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Ингольштадт
Желтая карточка
А. Игньевски
90'
87'
Замена
Э. Юнг
️️️️
М. Зуттнер
Замена
П. Штенцель
️️️️
М. Филипп
75'
Желтая карточка
М. Гульде
71'
69'
Желтая карточка
Д. Лескано
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
63'
62'
Замена
С. Киттель
️️️️
Ф. Хадергьонай
62'
Замена
А. Моралес
️️️️
Рожер
61'
Желтая карточка
Рожер
Замена
В. Грифо
️️️️
О. Булут
57'
45'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лескано
ГОЛ! 1:0!
М. Филипп
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЛП
8
Рожер
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
94
Флоран Хадергьонай
ПП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
23
Юлиан Шустер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
4-1-3-2
1
Шволов
30
Гюнтер
5
Гульде
22
Игньевски
2
Кемпф
27
Хефлер
6
Абраши
19
Хаберер
6
Булут
7
Нидерлехнер
26
Филипп
3-5-1-1
1
Хансен
34
Матип
32
Тиссеран
18
Брежери
94
Хадергьонай
8
Рожер
36
Коэн
13
Гросс
29
Зуттнер
7
Леки
37
Лескано
26
Филипп
15
Штенцель
15
Штенцель
26
Филипп
6
Булут
32
Грифо
32
Грифо
6
Булут
7
Нидерлехнер
18
Петерсен
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
8
Рожер
27
Моралес
27
Моралес
8
Рожер
29
Зуттнер
5
Юнг
5
Юнг
29
Зуттнер
94
Хадергьонай
8
Киттель
8
Киттель
94
Хадергьонай
Остались в запасе
Фрайбург
Ингольштадт
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
1
Эрьян Нюланд
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
17
Лукас Кюблер
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Фрайбург - Ингольштадт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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