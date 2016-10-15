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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Ингольштадт
Кельн - Ингольштадт: обзор матча 15 октября 2016
Кельн
15.10.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Ингольштадт
28'
А. Модест
39'
А. Модест (П)
90'
Л. Хинтерсер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Ингольштадт
90'
+2
Желтая карточка
Т. Левелс
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Хинтерсер
87'
Желтая карточка
Л. Хинтерсер
Замена
С. Озкан
️️️️
М. Хегер
86'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
85'
Желтая карточка
М. Хегер
75'
75'
Замена
А. Моралес
️️️️
М. Хартманн
Замена
А. Руднев
️️️️
Ю. Осако
75'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
К. Рауш
72'
66'
Замена
Д. Лескано
️️️️
Рожер
58'
Замена
М. Леки
️️️️
Ш. Лекс
45'
+1
Желтая карточка
М. Зуттнер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Модест
39'
Желтая карточка
М. Леманн
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
Ю. Осако
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
6
Марко Хегер
ОП
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Марсель Риссе
ПП
27
Антони Модест
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
8
Рожер
ОП
36
Альмог Коэн
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
14
Штефан Лекс
ПП
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Кельн
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Салих Озкан
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Ингольштадт
1
Мартин Хансен
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
37
Дарио Лескано
ЦФ
4-1-3-2
1
Хорн
14
Хектор
3
Маврай
4
Соренсен
3
Хайнц
6
Хегер
34
Рауш
33
Леманн
31
Риссе
10
Осако
27
Модест
4-1-3-1-1
1
Нюланд
28
Левелс
34
Матип
32
Тиссеран
29
Зуттнер
8
Рожер
14
Лекс
13
Гросс
36
Коэн
9
Хартманн
16
Хинтерсер
34
Рауш
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
34
Рауш
6
Хегер
5
Озкан
5
Озкан
6
Хегер
10
Осако
9
Руднев
9
Руднев
10
Осако
14
Лекс
7
Леки
7
Леки
14
Лекс
9
Хартманн
27
Моралес
27
Моралес
9
Хартманн
8
Рожер
37
Лескано
37
Лескано
8
Рожер
Остались в запасе
Кельн
Ингольштадт
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
Остались в запасе
28
Свен Мюллер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
18
Ромен Брежери
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Кельн - Ингольштадт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Рейн Энерги
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