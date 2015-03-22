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    Константин Ницэ - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Константин
    Фамилия Ницэ
    Команда Чезена
    Состав Основной
    Родной город Афумаци
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 марта 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чезена 8 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 1' -85' Торино (Турин) 5:0 Чезена (Чезена)
    24.05.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    18.05.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:2 Чезена (Чезена)
    03.05.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Чезена (Чезена)
    29.04.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    26.04.2015 1' -90' Дженоа (Генуя) 3:1 Чезена (Чезена)
    18.04.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Чезена (Чезена)
    12.04.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Кьево (Верона)
    04.04.2015 Был в запасе Верона (Верона) 3:3 Чезена (Чезена)
    22.03.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Рома (Рим)
    15.03.2015 Был в запасе Интер (Милан) 1:1 Чезена (Чезена)
    08.03.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:0 Палермо (Палермо)
    01.03.2015 89' -90' Чезена (Чезена) 1:0 Удинезе (Удине)
    22.02.2015 1' -66' Милан (Милан) 2:0 Чезена (Чезена)
    62'
    15.02.2015 57' -93' Чезена (Чезена) 2:2 Ювентус (Турин)
    87'
    08.02.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:0 Чезена (Чезена)
    01.02.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:1 Лацио (Рим)
    25.01.2015 Был в запасе Парма (Парма) 1:2 Чезена (Чезена)
    18.01.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:3 Торино (Турин)
    11.01.2015 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Чезена (Чезена)
    06.01.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:4 Наполи (Неаполь)
    20.12.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Чезена (Чезена)
    14.12.2014 1' -63' Чезена (Чезена) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    30.11.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:3 Дженоа (Генуя)
    23.11.2014 74' -90' Чезена (Чезена) 1:1 Сампдория (Генуя)
    77'
    09.11.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Чезена (Чезена)
    03.11.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:1 Верона (Верона)
    26.10.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Интер (Милан)
    05.10.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Чезена (Чезена)
    24.09.2014 77' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Чезена (Чезена)
    31.08.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:0 Парма (Парма)
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