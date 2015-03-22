Константин Ницэ - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Ницэ
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афумаци
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Ницэ
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Афумаци
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|1' -85'
|Торино (Турин)
|5:0
|Чезена (Чезена)
|24.05.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|18.05.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Чезена (Чезена)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|29.04.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|26.04.2015
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|18.04.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кьево (Верона)
|04.04.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:3
|Чезена (Чезена)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Рома (Рим)
|15.03.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|01.03.2015
|89' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|22.02.2015
|1' -66'
|Милан (Милан)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|62'
|15.02.2015
|57' -93'
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Ювентус (Турин)
|87'
|08.02.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:1
|Лацио (Рим)
|25.01.2015
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:2
|Чезена (Чезена)
|18.01.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Торино (Турин)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|06.01.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|20.12.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|14.12.2014
|1' -63'
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:3
|Дженоа (Генуя)
|23.11.2014
|74' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|77'
|09.11.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|03.11.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Верона (Верона)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Интер (Милан)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|24.09.2014
|77' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Парма (Парма)