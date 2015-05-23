Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стефан Кучке - статистика

Завершил карьеру
3 ноября 1988 (37), Дрезден
#20 | Нападающий
194 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падерборн
18
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Падерборн
1 : 2
23.05.2015
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1 : 0
16.05.2015
Падерборн
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Падерборн
1 : 3
10.05.2015
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 2
02.05.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Падерборн
2 : 2
26.04.2015
Вердер
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
3 : 0
18.04.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Падерборн
2 : 1
11.04.2015
Аугсбург
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
2 : 0
05.04.2015
Падерборн
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
4 : 0
14.03.2015
Падерборн
1' - 46'
45'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Падерборн
0 : 3
08.03.2015
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
0 : 0
07.02.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Падерборн
0 : 3
04.02.2015
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
5 : 0
31.01.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
0 : 0
20.12.2014
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Падерборн
1 : 2
17.12.2014
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 1
14.12.2014
Падерборн
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Падерборн
1 : 1
06.12.2014
Фрайбург
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
4 : 0
29.11.2014
Падерборн
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Падерборн
2 : 2
22.11.2014
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 0
08.11.2014
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Падерборн
3 : 1
02.11.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
1 : 0
25.10.2014
Падерборн
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 1
19.10.2014
Айнтрахт
64' - 90'
85'
66'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2 : 2
04.10.2014
Падерборн
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Падерборн
1 : 2
27.09.2014
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
4 : 0
23.09.2014
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
2 : 0
20.09.2014
Ганновер-96
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Падерборн
0 : 0
13.09.2014
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 3
30.08.2014
Падерборн
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Падерборн
2 : 2
24.08.2014
Майнц
Был в запасе
Главные новости
Семшов назвал 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+