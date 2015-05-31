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Диего Новаретти
Статистика
Диего Новаретти - статистика
Завершил карьеру
9 мая 1985 (41), Ла-Палестина
#6 | Защитник
194 см | 86 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
5
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2 : 4
31.05.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
0 : 1
16.05.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 1
03.05.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
4 : 0
29.04.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Лацио
1 : 1
26.04.2015
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лацио
4 : 0
12.04.2015
Эмполи
40' - 58'
46'
58'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
1 : 3
04.04.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2 : 0
22.03.2015
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
0 : 2
16.03.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Лацио
4 : 0
09.03.2015
Фиорентина
50' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
0 : 3
01.03.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
2 : 1
22.02.2015
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 1
15.02.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
09.02.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2 : 1
01.02.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0 : 1
18.01.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
2 : 2
11.01.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 0
05.01.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 2
21.12.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3 : 0
13.12.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 2
07.12.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Кьево
0 : 0
29.11.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2 : 1
09.11.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
4 : 2
03.11.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 1
30.10.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
26.10.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
0 : 2
19.10.2014
Лацио
68' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Палермо
0 : 4
29.09.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0 : 1
25.09.2014
Удинезе
1' - 90'
15'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 0
21.09.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 0
14.09.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
3 : 1
31.08.2014
Лацио
Был в запасе
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