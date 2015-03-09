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    Диего Новаретти - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Диего
    Фамилия Новаретти
    Команда Леон
    Состав Основной
    Родной город Ла-Палестина
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 мая 1985 (37 лет)
    Рост 194
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 5 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:4 Лацио (Рим)
    16.05.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Лацио (Рим)
    03.05.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Лацио (Рим)
    29.04.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 4:0 Парма (Парма)
    26.04.2015 1' -90' Лацио (Рим) 1:1 Кьево (Верона)
    12.04.2015 40' -58' Лацио (Рим) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    46' 58'
    04.04.2015 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:3 Лацио (Рим)
    22.03.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    16.03.2015 Был в запасе Торино (Турин) 0:2 Лацио (Рим)
    09.03.2015 50' -90' Лацио (Рим) 4:0 Фиорентина (Флоренция)
    01.03.2015 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:3 Лацио (Рим)
    22.02.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Палермо (Палермо)
    15.02.2015 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Лацио (Рим)
    09.02.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Дженоа (Генуя)
    01.02.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:1 Лацио (Рим)
    18.01.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    11.01.2015 Был в запасе Рома (Рим) 2:2 Лацио (Рим)
    05.01.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Сампдория (Генуя)
    21.12.2014 Был в запасе Интер (Милан) 2:2 Лацио (Рим)
    13.12.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    07.12.2014 Был в запасе Парма (Парма) 1:2 Лацио (Рим)
    29.11.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Лацио (Рим)
    09.11.2014 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Лацио (Рим)
    03.11.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 4:2 Кальяри (Кальяри)
    30.10.2014 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Лацио (Рим)
    26.10.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Торино (Турин)
    19.10.2014 68' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:2 Лацио (Рим)
    29.09.2014 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:4 Лацио (Рим)
    25.09.2014 1' -90' Лацио (Рим) 0:1 Удинезе (Удине)
    15'
    21.09.2014 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Лацио (Рим)
    14.09.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Чезена (Чезена)
    31.08.2014 Был в запасе Милан (Милан) 3:1 Лацио (Рим)
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