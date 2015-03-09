Диего Новаретти - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Новаретти
|Команда
|Леон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Палестина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|194
|Вес
|86
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Новаретти
|Команда
|Леон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ла-Палестина
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|194
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|5
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:4
|Лацио (Рим)
|16.05.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Лацио (Рим)
|03.05.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Лацио (Рим)
|29.04.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:0
|Парма (Парма)
|26.04.2015
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Кьево (Верона)
|12.04.2015
|40' -58'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Эмполи (Эмполи)
|46' 58'
|04.04.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:3
|Лацио (Рим)
|22.03.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|16.03.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:2
|Лацио (Рим)
|09.03.2015
|50' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Фиорентина (Флоренция)
|01.03.2015
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:3
|Лацио (Рим)
|22.02.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|15.02.2015
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Лацио (Рим)
|09.02.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:1
|Лацио (Рим)
|18.01.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:2
|Лацио (Рим)
|05.01.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|21.12.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Лацио (Рим)
|13.12.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:2
|Лацио (Рим)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Лацио (Рим)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Лацио (Рим)
|03.11.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|4:2
|Кальяри (Кальяри)
|30.10.2014
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Торино (Турин)
|19.10.2014
|68' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:2
|Лацио (Рим)
|29.09.2014
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:4
|Лацио (Рим)
|25.09.2014
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|15'
|21.09.2014
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Лацио (Рим)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:1
|Лацио (Рим)