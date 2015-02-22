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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Палермо
Лацио - Палермо: обзор матча 22 февраля 2015
Лацио
22.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Палермо
33'
С. Маури
78'
А. Кандрева
26'
П. Дибала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Палермо
90'
+4
Вторая желтая
Э. Баррето
90'
+4
Желтая карточка
А. Рисполи
90'
+2
Желтая карточка
Э. Баррето
85'
Замена
А. Рисполи
️️️️
М. Морганелла
ГОЛ! 2:1!
А. Кандрева
Пас отдал
М. Пароло
78'
75'
Замена
А. Белотти
️️️️
Р. Квайсон
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Клозе
74'
69'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
А. Лазаар
Желтая карточка
Маурисио
63'
Желтая карточка
Ш. Раду
61'
Замена
К. Ледесма
️️️️
Л. Билья
60'
59'
Желтая карточка
М. Яяло
Желтая карточка
М. Пароло
36'
ГОЛ! 1:1!
С. Маури
Пас отдал
Д. Катальди
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
П. Дибала
Пас отдал
Р. Квайсон
23'
Желтая карточка
Р. Квайсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
18
Мато Яяло
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-5-1
22
Маркетти
26
Раду
6
де Врей
39
Каванда
33
Маурисио
6
Маури
32
Катальди
16
Пароло
6
Билья
87
Кандрева
11
Клозе
3-4-1-2
70
Соррентино
21
Гонсалес
19
Терци
4
Анджелкович
89
Морганелла
8
Баррето
33
Лазаар
18
Яяло
20
Васкес
19
Квайсон
21
Дибала
6
Билья
24
Ледесма
24
Ледесма
6
Билья
11
Клозе
17
Кейта
17
Кейта
11
Клозе
33
Лазаар
5
Дапрела
5
Дапрела
33
Лазаар
89
Морганелла
3
Рисполи
3
Рисполи
89
Морганелла
19
Квайсон
11
Белотти
11
Белотти
19
Квайсон
Остались в запасе
Лацио
Палермо
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Лацио - Палермо
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Олимпико
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