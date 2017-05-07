Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дэвид Перкинс - статистика

Завершил карьеру
21 июня 1982 (44)
#4 | Нападающий
171 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
26
0
2
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
07.05.2017
Лидс
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
1 : 0
29.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
22.04.2017
Кардифф
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Брайтон
2 : 1
17.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.04.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ипсвич Таун
3 : 0
04.04.2017
Уиган Атлетик
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ньюкасл
2 : 1
01.04.2017
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
18.03.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
07.03.2017
Уиган Атлетик
44' - 90'
62'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Блэкберн
1 : 0
04.03.2017
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
25.02.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
21.02.2017
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
18.02.2017
Престон
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
14.02.2017
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Фулхэм
3 : 2
11.02.2017
Уиган Атлетик
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
07.02.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.02.2017
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
21.01.2017
Брентфорд
1' - 76'
28'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
17.12.2016
Ипсвич Таун
1' - 72'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
14.12.2016
Ньюкасл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.12.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
03.12.2016
Дерби Каунти
1' - 82'
45'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
28.11.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Барнсли
0 : 0
19.11.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
05.11.2016
Рединг
1' - 90'
69'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
0 : 1
29.10.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
22.10.2016
Брайтон
1' - 75'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
15.10.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
0 : 0
01.10.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
27.09.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
1 : 0
23.09.2016
Уиган Атлетик
59' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
17.09.2016
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
16.08.2016
Бирмингем Сити
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уиган Атлетик
3 : 0
13.08.2016
Блэкберн
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
2 : 1
06.08.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
72'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+