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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Блэкберн
Уиган Атлетик - Блэкберн: обзор матча 13 августа 2016
Уиган Атлетик
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 0
Завершен
Блэкберн
14'
У. Григг
63'
Ш. Даффи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Блэкберн
Замена
К. Дэвис
️️️️
У. Григг
82'
Замена
Т. Чоу
️️️️
Л. Бурк
75'
67'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Грэм
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ш. Даффи
63'
Замена
М. Якобс
️️️️
Н. Пауэлл
62'
53'
Замена
К. Конвэй
️️️️
Л. Фини
Желтая карточка
А. Гилби
48'
45'
Желтая карточка
Г. Грир
45'
Замена
С. Хендри
️️️️
А. Хэнли
35'
Желтая карточка
Ш. Даффи
33'
Желтая карточка
Д. Лоу
Желтая карточка
Д. Перкинс
33'
ГОЛ! 1:0!
У. Григг
Пас отдал
М. Пауэр
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
29
Люк Бурк
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЛП
8
Алекс Гилби
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
24
Лиэм Фини
ПП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
6
Джордан Флорес
ЦП
18
Тим Чоу
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
32
Стефен Хендри
ЦЗ
23
Дэнни Гатри
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
4-4-2
1
Богдан
3
Уорнок
29
Бурк
20
Морган
33
Берн
13
Вилдсхут
8
Гилби
25
Пауэлл
8
Пауэр
4
Перкинс
28
Григг
3-1-4-2
23
Стил
3
Хэнли
25
Даффи
3
Грир
16
Лоу
24
Фини
10
Маршалл
29
Бирн
26
Ленихэн
12
Грэм
9
Стоукс
25
Пауэлл
24
Якобс
24
Якобс
25
Пауэлл
29
Бурк
18
Чоу
18
Чоу
29
Бурк
28
Григг
21
Дэвис
21
Дэвис
28
Григг
3
Хэнли
32
Хендри
32
Хендри
3
Хэнли
12
Грэм
20
Галлахер
20
Галлахер
12
Грэм
24
Фини
32
Конвэй
32
Конвэй
24
Фини
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Блэкберн
6
Джордан Флорес
ЦП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
27
Райан Колклоу
ЦП
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
1
Давид Райя
ВР
23
Дэнни Гатри
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
6
Джордан Флорес
ЦП
22
Юсси Яскилайнен
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
27
Райан Колклоу
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
23
Дэнни Гатри
ЦП
21
Хоуп Акпан
ЦП
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Уиган Атлетик - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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