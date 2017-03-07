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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Бирмингем Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 07 марта 2017
Бирмингем Сити
07.03.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
19'
Д. Берн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Ш. Кейта
88'
Замена
Ж. Магома
️️️️
Д. Дэвис
86'
78'
Замена
Д. Уэйр
️️️️
А. Гилби
62'
Желтая карточка
Д. Перкинс
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Кифтенбельд
45'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Когли
45'
44'
Замена
Д. Перкинс
️️️️
М. Пауэр
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Берн
Пас отдал
Г. Обертан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
33
Шейк Кейта
ЛП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Роберт Теше
АП
10
Эмилио Нсуе
ПП
Уиган Атлетик
13
Мэттью Гилкс
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Стивен Уорнок
ЛП
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Алекс Гилби
ЦП
6
Джейми Хансон
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
8
Макс Пауэр
ПП
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Уиган Атлетик
40
Оуэн Эванс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
17
Джеймс Уэйр
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
3-5-2
29
Кушчак
4
Робинсон
5
Шоттон
2
Когли
33
Кейта
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
34
Адамс
10
Нсуе
8
Гарднер
8
Теше
3-5-1-1
13
Гилкс
23
Бакстон
6
Коннолли
33
Берн
8
Пауэр
32
Обертан
8
Гилби
6
Хансон
3
Уорнок
24
Якобс
14
Богл
16
Дэвис
19
Магома
19
Магома
16
Дэвис
8
Кифтенбельд
11
Фрей
11
Фрей
8
Кифтенбельд
2
Когли
10
Юткевич
10
Юткевич
2
Когли
8
Гилби
17
Уэйр
17
Уэйр
8
Гилби
8
Пауэр
4
Перкинс
4
Перкинс
8
Пауэр
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Уиган Атлетик
5
Крыстиан Белик
ОП
1
Адам Легздиньш
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
40
Оуэн Эванс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Райан Колклоу
ЦП
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
5
Крыстиан Белик
ОП
1
Адам Легздиньш
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
Остались в запасе
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
40
Оуэн Эванс
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Райан Колклоу
ЦП
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Бирмингем Сити - Уиган Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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