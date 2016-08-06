Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Уиган Атлетик
Бристоль Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 06 августа 2016
Бристоль Сити
06.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
81'
Т. Абрахам
90'
Б. Рид
32'
А. Гилби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Л. Томлин
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Б. Рид
Пас отдал
Г. О'Нил
90'
86'
Замена
Р. Колклоу
️️️️
Я. Вилдсхут
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Г. О'Нил
81'
79'
Желтая карточка
Д. Дэниелс
77'
Замена
Д. Дэниелс
️️️️
Л. Бурк
Замена
Л. Фримен
️️️️
К. О'Доуда
76'
72'
Желтая карточка
Д. Перкинс
71'
Желтая карточка
Д. Берн
71'
Замена
М. Якобс
️️️️
У. Григг
Замена
Т. Абрахам
️️️️
М. Пак
67'
Замена
Б. Рид
️️️️
Д. Браунхилл
67'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Гилби
Пас отдал
Я. Вилдсхут
27'
Желтая карточка
К. Морган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
7
Марлон Пак
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Уиган Атлетик
1
Адам Богдан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
20
Крейг Морган
ЦЗ
43
Адам Бакстон
ЦЗ
29
Люк Бурк
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
28
Уилл Григг
ЦФ
4
Дэвид Перкинс
ЦФ
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Люк Фримен
АП
14
Бобби Рид
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
18
Тим Чоу
ЦП
27
Райан Колклоу
ЦП
30
Джеймс Барриген
ЦФ
4-4-2
12
О'Доннелл
23
Брайан
12
Эйлинг
44
Флинт
32
Магнуссон
8
Браунхилл
47
О'Доуда
19
О'Нил
7
Пак
17
Томлин
26
Коджиа
3-2-3-2
1
Богдан
20
Морган
43
Бакстон
29
Бурк
33
Берн
3
Уорнок
8
Пауэр
8
Гилби
13
Вилдсхут
4
Перкинс
28
Григг
47
О'Доуда
15
Фримен
15
Фримен
47
О'Доуда
8
Браунхилл
14
Рид
14
Рид
8
Браунхилл
7
Пак
18
Абрахам
18
Абрахам
7
Пак
28
Григг
24
Якобс
24
Якобс
28
Григг
29
Бурк
5
Дэниелс
5
Дэниелс
29
Бурк
13
Вилдсхут
27
Колклоу
27
Колклоу
13
Вилдсхут
Остались в запасе
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
30
Джеймс Барриген
ЦФ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
8
Сэм Морси
ЦП
18
Тим Чоу
ЦП
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Остались в запасе
30
Джеймс Барриген
ЦФ
22
Юсси Яскилайнен
ВР
8
Сэм Морси
ЦП
18
Тим Чоу
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Гэри Колдуэлл
Статистика матча Бристоль Сити - Уиган Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Адкок
(Ноттингемшир)
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Уиган Атлетик
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+