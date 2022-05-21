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Маджид Уорис - статистика

Завершил карьеру
19 сентября 1991 (35)
#20 | Нападающий
172 см | 72 кг
Гана
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
12
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4 : 0
21.05.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1 : 0
03.04.2022
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
0 : 0
20.03.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1 : 0
13.03.2022
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
1 : 1
06.03.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
2 : 2
20.02.2022
Страсбур
86' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 1
13.02.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
1 : 0
06.02.2022
Нант
1' - 68'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
4 : 3
23.01.2022
Страсбур
78' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
0 : 2
19.01.2022
Страсбур
72' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Страсбур
3 : 1
16.01.2022
Монпелье
69' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
0 : 2
09.01.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
0 : 2
12.12.2021
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
0 : 3
05.12.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
5 : 2
01.12.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 1
28.11.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
1 : 1
21.11.2021
Реймс
61' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
2 : 2
07.11.2021
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
4 : 0
31.10.2021
Лорьян
84' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
1 : 0
24.10.2021
Страсбур
89' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Страсбур
5 : 1
17.10.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
1 : 1
02.10.2021
Страсбур
89' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Страсбур
1 : 2
25.09.2021
Лилль
82' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Страсбур
3 : 0
17.09.2021
Метц
89' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
3 : 1
12.09.2021
Страсбур
77' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
3 : 1
29.08.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Страсбур
1 : 1
22.08.2021
Труа
63' - 90'
76'
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
4 : 2
14.08.2021
Страсбур
76' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Страсбур
0 : 2
08.08.2021
Анжер
1' - 90'
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