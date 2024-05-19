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Маджид Уорис
Новости
Маджид Уорис - новости
Завершил карьеру
19 сентября 1991 (35)
#20 | Нападающий
172 см | 72 кг
Гана
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Публикации
Купленный за 13 миллионов Угальде установил антирекорд «Спартака»
2024.05.19 17:05
14
Le 10 Sport включил Головина в список самых провальных трансферов лета в Лиге 1
2018.12.25 00:05
20
«Порту» арендовал экс-нападающего «Спартака» Уориса
2018.01.20 01:24
Экс-форвард «Спартака» Уорис может перейти в «Порту»
2018.01.12 10:15
«Бордо» хочет подписать бывшего нападающего «Спартака» Уориса
2017.05.28 11:33
Лига 1. «Тулуза» обыграла «Лорьян» благодаря хет-трику Тойвонена и другие результаты
2016.12.10 23:57
Лига 1. «Лилль» разгромил «Кан», «Лорьян» переиграл «Ренн»
2016.11.29 22:54
«Кристал Пэлас» предложил за бывшего нападающего «Спартака» 12 миллионов
2016.08.28 14:12
1
Уорис сломал руку в своем дебютном матче за «Лорьян»
2015.08.18 15:24
1
Уорис стал игроком «Лорьяна»
2015.08.06 10:57
1
«Трабзонспор» отклонил предложение «Ренна» по Уорису
2015.07.18 06:48
6
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