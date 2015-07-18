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    «Трабзонспор» отклонил предложение «Ренна» по Уорису

    «Ренн» обратился к «Трабзонспору» с предложением о покупке Маджида Уориса за 4 миллиона евро, однако турецкий клуб ответил отказом, сообщает Sports Crusader. «Трабзонспор» хочет получить за 23-летнего ганца, который в минувшем сезоне принял участие в 18 матчах чемпионата Турции, не забив ни одного гола, не меньше 6 миллионов.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2015 06:48
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    Комментарии (7)
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    Sevastopol-www
    1437191449
    Нападающий без голов за 6 миллионов...
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    cska plus
    1437192334
    судя по цене, Трабзонспор не хочет продавать!
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    Мишель Каппель
    1437201089
    У Ренна в нападении собраны достойные игроки. Клуб не имеет необходимость покупать ганца.
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    nahan
    1437293573
    Уоррис все ещё не может найти себя...
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    ologreds
    1694997593
    numo435968
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