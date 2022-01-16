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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Монпелье
Страсбур - Монпелье: обзор матча 16 января 2022
Страсбур
16.01.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
3 : 1
Завершен
Монпелье
77'
М. Уорис
84'
А. Томассон
86'
К. Гамейро
11'
Ф. Мойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Страсбур - Монпелье
89'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Т. Саванье
89'
Замена
Б. Макуана
️️️️
Д. Ферри
ГОЛ! 3:1!
К. Гамейро
Пас отдал
И. Сиссоко
86'
ГОЛ! 2:1!
А. Томассон
Пас отдал
А. Каси
84'
78'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
В. Жермен
ГОЛ! 1:1!
М. Уорис
Пас отдал
А. Томассон
77'
Желтая карточка
Н. Кандиль
70'
Замена
М. Уорис
️️️️
Л. Перрен
69'
Замена
Ф. Жилберт
️️️️
К. Фила
69'
65'
Желтая карточка
Т. Саванье
Замена
Ж. Аолу
️️️️
Ж. Беллегард
63'
Замена
Н. Кандиль
️️️️
Д. Ленар
63'
61'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
С. Мавидиди
59'
Желтая карточка
Д. Ферри
Желтая карточка
Ж. Беллегард
22'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Мойе
Пас отдал
М. Ристич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
19
Хабиб Диарра
ОП
70
Нордин Кандиль
АП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Селс
19
Каси
5
Перрен
5
Ньямси
4
Фила
28
Сиссоко
27
Беллегард
14
Прсич
14
Ленар
28
Томассон
9
Гамейро
4-1-2-1-2
1
Омлин
2
Суке
31
Коцца
12
Сахо
23
Ристич
13
Шотар
4
Ферри
10
Саванье
91
Мойе
45
Мавидиди
98
Жермен
4
Фила
24
Жилберт
24
Жилберт
4
Фила
27
Беллегард
14
Аолу
14
Аолу
27
Беллегард
14
Ленар
70
Кандиль
70
Кандиль
14
Ленар
5
Перрен
20
Уорис
20
Уорис
5
Перрен
45
Мавидиди
10
Самбья
10
Самбья
45
Мавидиди
10
Саванье
27
Леруа
27
Леруа
10
Саванье
98
Жермен
16
Джоаккини
16
Джоаккини
98
Жермен
4
Ферри
2
Макуана
2
Макуана
4
Ферри
Остались в запасе
Страсбур
Монпелье
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Марвин Жилбер
ЦЗ
19
Хабиб Диарра
ОП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Страсбур - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Мено
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