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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Страсбур
Реймс - Страсбур: обзор матча 06 марта 2022
Реймс
06.03.2022, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 1
Завершен
Страсбур
84'
Й. Каюсте
69'
Ж. Беллегард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Страсбур
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Жилберт
ГОЛ! 1:1!
Й. Каюсте
Пас отдал
А. Зенели
84'
Замена
А. Флипс
️️️️
Д. Лопи
75'
Замена
А. Донис
️️️️
М. Буси
75'
74'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Х. Диалло
69'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Беллегард
66'
Замена
Д. Ленар
️️️️
И. Сиссоко
Замена
М. Кассама
️️️️
И. Кеббаль
66'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Ф. Хорнби
65'
64'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Замена
А. Зенели
️️️️
Н. Мбюкю
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
5
Азор Матусива
ОП
10
Илан Кеббаль
АП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
70
Алексис Флипс
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Страсбур
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
4-3-2-1
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
5
Абдельхамид
44
Буси
5
Манетси
30
Лопи
5
Матусива
11
Мбюкю
10
Кеббаль
10
Хорнби
3-3-2-2
26
Селс
4
Джику
5
Ньямси
5
Перрен
24
Жилберт
28
Сиссоко
19
Каси
14
Прсич
27
Беллегард
13
Диалло
19
Ажорк
10
Хорнби
2
Каюсте
2
Каюсте
10
Хорнби
10
Кеббаль
8
Кассама
8
Кассама
10
Кеббаль
11
Мбюкю
9
Зенели
9
Зенели
11
Мбюкю
30
Лопи
70
Флипс
70
Флипс
30
Лопи
44
Буси
22
Донис
22
Донис
44
Буси
28
Сиссоко
14
Ленар
14
Ленар
28
Сиссоко
13
Диалло
9
Гамейро
9
Гамейро
13
Диалло
Остались в запасе
Реймс
Страсбур
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
36
Алаа Беллааруш
ВР
4
Кароль Фила
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
20
Маджид Уорис
ЦФ
80
Мойзе Сахи Дьон
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Тьерри Лоре
Статистика матча Реймс - Страсбур
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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