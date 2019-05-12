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Абдоулае Ба
Статистика
Абдоулае Ба - статистика
Завершил карьеру
1 января 1991 (35), Сан-Луи
#30 | Защитник
197 см
Сенегал
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Германия. Кубок 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Турция. Суперлига 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
26
1
0
4
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1 : 2
12.05.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
4 : 1
04.05.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1 : 0
28.04.2019
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5 : 0
25.04.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0 : 0
20.04.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 2
14.04.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
68'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.04.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
2 : 1
03.04.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
31.03.2019
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0 : 2
01.03.2019
Жирона
1' - 60'
60'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2 : 1
23.02.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.02.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2 : 1
09.02.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1 : 2
04.02.2019
Леганес
1' - 90'
1'
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
0 : 1
28.01.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2 : 2
20.01.2019
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4 : 2
11.01.2019
Сельта
1' - 90'
16'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
05.01.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
2 : 1
23.12.2018
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 0
15.12.2018
Райо Вальекано
54' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
2 : 2
11.11.2018
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2018
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
2 : 1
27.10.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 1
24.10.2018
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.10.2018
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Леганес
1 : 0
06.10.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 2
28.09.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 5
22.09.2018
Алавес
1' - 35'
35'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0 : 1
14.09.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
1 : 0
25.08.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 4
19.08.2018
Севилья
1' - 90'
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