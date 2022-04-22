Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алпер Потук - статистика

Завершил карьеру
8 апреля 1991 (35)
#4 | Полузащитник
177 см
Турция
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
22
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
0 : 6
22.04.2022
Фенербахче
1' - 33'
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 1
15.04.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.04.2022
Ризеспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 2
18.03.2022
Трабзонспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 29 тур
Касымпаша
3 : 1
12.03.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
1 : 2
05.03.2022
Гиресунспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
4 : 2
27.02.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
0 : 2
18.02.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Алтай
0 : 0
11.02.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
1 : 3
06.02.2022
Адана Демирспор
1' - 46'
10'
Турция. Суперлига, 23 тур
Хатайспор
0 : 0
23.01.2022
Ризеспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 1
20.01.2022
Антальяспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
2 : 0
15.01.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Ризеспор
2 : 2
09.01.2022
Бешикташ
61' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Сивасспор
1 : 1
22.12.2021
Ризеспор
1' - 53'
53'
Турция. Суперлига, 17 тур
Ризеспор
1 : 0
19.12.2021
Йени Малатьяспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
3 : 1
11.12.2021
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Фенербахче
4 : 0
05.12.2021
Ризеспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
1 : 0
27.11.2021
Кайсериспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Ризеспор
2 : 1
23.10.2021
Касымпаша
73' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
2 : 0
16.10.2021
Ризеспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
2 : 3
03.10.2021
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
26.09.2021
Ризеспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 6 тур
Ризеспор
1 : 2
21.09.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Адана Демирспор
3 : 1
18.09.2021
Ризеспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
0 : 2
12.09.2021
Хатайспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
27.08.2021
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 0
21.08.2021
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Бешикташ
3 : 0
13.08.2021
Ризеспор
1' - 90'
Главные новости
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
1
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
1
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
4
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
6
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+