Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кейт Уотсон - статистика

Завершил карьеру
14 ноября 1989 (36)
#15 | Защитник
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Росс Каунти
29
0
0
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Росс Каунти
3 : 1
04.06.2023
Партик Тисл
1' - 120'
81'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Килмарнок
3 : 1
28.05.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
3 : 3
24.05.2023
Сент-Джонстон
1' - 90'
41'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
1 : 0
20.05.2023
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Росс Каунти
2 : 0
06.05.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
6 : 1
22.04.2023
Росс Каунти
67' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Росс Каунти
0 : 1
14.04.2023
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Сент-Джонстон
0 : 2
08.04.2023
Росс Каунти
83' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Росс Каунти
0 : 2
02.04.2023
Селтик
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Ливингстон
2 : 1
18.03.2023
Росс Каунти
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Росс Каунти
0 : 2
04.03.2023
Мазервелл
70' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.02.2023
Данди Юнайтед
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Сент-Миррен
1 : 0
18.02.2023
Росс Каунти
1' - 90'
72'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Рейнджерс
2 : 1
04.02.2023
Росс Каунти
1' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Росс Каунти
1 : 1
31.01.2023
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Росс Каунти
3 : 0
28.01.2023
Килмарнок
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Росс Каунти
0 : 2
07.01.2023
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Абердин
0 : 0
02.01.2023
Росс Каунти
1' - 90'
89'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Данди Юнайтед
3 : 0
28.12.2022
Росс Каунти
1' - 80'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Росс Каунти
0 : 1
23.12.2022
Рейнджерс
1' - 90'
28'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Росс Каунти
1 : 2
17.12.2022
Сент-Джонстон
62' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Селтик
2 : 1
12.11.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Хиберниан
0 : 2
08.11.2022
Росс Каунти
1' - 90'
58'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Росс Каунти
3 : 2
05.11.2022
Сент-Миррен
26' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Росс Каунти
1 : 2
30.10.2022
Хартс
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
1 : 0
22.10.2022
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Росс Каунти
1 : 1
15.10.2022
Данди Юнайтед
87' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Ливингстон
0 : 1
08.10.2022
Росс Каунти
1' - 46'
22'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
0 : 5
04.10.2022
Мазервелл
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Росс Каунти
0 : 2
01.10.2022
Хиберниан
57' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Сент-Джонстон
0 : 0
17.09.2022
Росс Каунти
1' - 66'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Росс Каунти
1 : 1
03.09.2022
Абердин
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Рейнджерс
4 : 0
27.08.2022
Росс Каунти
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
1 : 0
20.08.2022
Килмарнок
85' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
1 : 0
13.08.2022
Росс Каунти
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Хартс
2 : 1
30.07.2022
Росс Каунти
Был в запасе
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
5
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+