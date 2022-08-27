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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Росс Каунти
Рейнджерс - Росс Каунти: обзор матча 27 августа 2022
Рейнджерс
27.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Росс Каунти
24'
Д. Ландстрем
39'
А. Чолак
58'
А. Чолак
80'
С. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Росс Каунти
ГОЛ! 4:0!
С. Дэвис
Пас отдал
Д. Тавернье
80'
77'
Замена
Д. Уайт
️️️️
Д. Ивула
76'
Замена
Д. Симс
️️️️
Я. Дханда
Замена
С. Дэвис
️️️️
А. Чолак
73'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
68'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Р. Кент
62'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
М. Тилльман
62'
ГОЛ! 3:0!
А. Чолак
Пас отдал
Р. Кент
58'
57'
Желтая карточка
К. Джонсон
46'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
В. Лотури
ГОЛ! 2:0!
А. Чолак
Пас отдал
С. Райт
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ландстрем
Пас отдал
Р. Кент
24'
15'
Желтая карточка
В. Лотури
Желтая карточка
Д. Сэндс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Том Лоуренс
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
31
Ян Дханда
АП
22
Каллум Джонсон
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Росс Каунти
6
Бен Патон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
4-1-3-2
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Сэндс
6
Голдсон
2
Тавернье
6
Ландстрем
11
Райт
10
Тилльман
10
Лоуренс
14
Чолак
77
Кент
2-2-1-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
14
Паррингтон
22
Лотури
18
Канкола
31
Дханда
22
Джонсон
4
Яковитти
11
Олаигбе
3
Хармон
39
Ивула
14
Чолак
10
Дэвис
10
Дэвис
14
Чолак
10
Тилльман
37
Эрфилд
37
Эрфилд
10
Тилльман
77
Кент
39
Матондо
39
Матондо
77
Кент
31
Дханда
11
Симс
11
Симс
31
Дханда
22
Лотури
22
Тиллсон
22
Тиллсон
22
Лотури
39
Ивула
10
Уайт
10
Уайт
39
Ивула
Остались в запасе
Рейнджерс
Росс Каунти
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Райан Джек
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
6
Бен Патон
ЦЗ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
8
Райан Джек
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Остались в запасе
6
Бен Патон
ЦЗ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
1
Росс Мунро
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Рейнджерс - Росс Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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