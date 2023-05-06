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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Ливингстон
Росс Каунти - Ливингстон: обзор матча 06 мая 2023
Росс Каунти
06.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 1 тур
2 : 0
Завершен
Ливингстон
40'
А. Яковитти
61'
А. Самуэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Ливингстон
82'
Красная карточка
K. Guthrie
73'
Желтая карточка
Д. Баамбула
73'
Замена
K. Guthrie
️️️️
Б. Андерсон
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Д. Канкола
71'
71'
Замена
Д. Баамбула
️️️️
S. Elder
71'
Замена
L. de Lucas
️️️️
Д. Фицуотер
ГОЛ! 2:0!
А. Самуэль
Пас отдал
Я. Дханда
61'
61'
Замена
Д. Пенрис
️️️️
К. Монтано
Замена
А. Самуэль
️️️️
С. Маррей
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Яковитти
Пас отдал
Я. Дханда
40'
Желтая карточка
К. Рэндалл
30'
Желтая карточка
В. Лотури
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
16
Steven Elder
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
42
Ноан Кенне
ОП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
4
Яковитти
20
Болдуин
3
Хармон
8
Рэндалл
22
Лотури
18
Канкола
31
Дханда
15
Маррей
10
Уайт
4-2-1-3
30
Джордж
2
Девлин
5
Фицуотер
4
Бойес
16
Келли
8
Холт
10
Келли
26
Монтано
16
7
19
Андерсон
18
Канкола
22
Тиллсон
22
Тиллсон
18
Канкола
15
Маррей
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Маррей
26
Монтано
29
Пенрис
29
Пенрис
26
Монтано
5
Фицуотер
3
3
5
Фицуотер
16
7
Баамбула
7
Баамбула
16
19
Андерсон
28
28
19
Андерсон
Остались в запасе
Росс Каунти
Ливингстон
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
14
Jack Hamilton
ВР
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
4
Tom Parkes
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Росс Каунти - Ливингстон
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
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Росс Каунти
Ливингстон
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1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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