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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Селтик
Росс Каунти - Селтик: обзор матча 02 апреля 2023
Росс Каунти
02.04.2023, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Селтик
45+5'
Жота (П)
90+5'
А. Бернабеи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Селтик
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
А. Бернабеи
Пас отдал
Жота
Замена
Р. Каллахан
️️️️
В. Лотури
84'
75'
Замена
Д. Тернбулл
️️️️
М. О'Райли
75'
Замена
Х. О
️️️️
К. Фурухаси
75'
Замена
С. Хакшабанович
️️️️
Д. Маэда
Замена
С. Маррей
️️️️
И. Брофи
74'
65'
Замена
А. Бернабеи
️️️️
Г. Тэйлор
Замена
Д. Симс
️️️️
Г. Эдвардс
57'
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
18
Давид Канкола
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
27
Иммон Брофи
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
24
Томоки Ивата
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
15
Кейт Уотсон
ПЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
15
Симон Маррей
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
53
Бен Саммерс
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
9
Хен-Гю О
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лэйдлоу
3
Хармон
4
Яковитти
30
Смит
8
Рэндалл
42
Кенне
18
Канкола
22
Лотури
7
Эдвардс
10
Уайт
27
Брофи
4-3-2-1
1
Харт
2
Джонстон
15
Старфельт
20
Картер-Викерс
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
24
Ивата
7
Жота
7
Фурухаси
38
Маэда
22
Лотури
18
Каллахан
18
Каллахан
22
Лотури
7
Эдвардс
11
Симс
11
Симс
7
Эдвардс
27
Брофи
15
Маррей
15
Маррей
27
Брофи
38
Маэда
29
Хакшабанович
29
Хакшабанович
38
Маэда
32
Тэйлор
26
Бернабеи
26
Бернабеи
32
Тэйлор
33
О'Райли
14
Тернбулл
14
Тернбулл
33
О'Райли
7
Фурухаси
9
О
9
О
7
Фурухаси
Остались в запасе
Росс Каунти
Селтик
1
Росс Мунро
ВР
15
Кейт Уотсон
ПЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
15
Кейт Уотсон
ПЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
53
Бен Саммерс
ЦП
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Росс Каунти - Селтик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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