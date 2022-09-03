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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Абердин
Росс Каунти - Абердин: обзор матча 03 сентября 2022
Росс Каунти
03.09.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Абердин
88'
Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Абердин
89'
Желтая карточка
Дюк
88'
ГОЛ! 0:1!
Дюк
Пас отдал
Д. Хайес
84'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
Х. Коулсон
71'
Замена
S. Morris
️️️️
В. Бесуйен
67'
Замена
Дюк
️️️️
Л. Кларксон
57'
Желтая карточка
Л. Кларксон
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Я. Дханда
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Абердин
13
Келле Рос
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Росс Каунти
6
Бен Патон
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
11
Дюк
ЦФ
23
Райан Данкан
ЦФ
14
Shayden Morris
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
1-2-1-5
1
Лэйдлоу
14
Паррингтон
22
Тиллсон
18
Канкола
31
Дханда
18
Каллахан
22
Джонсон
20
Болдуин
4
Яковитти
39
Ивула
3-2-3-2
13
Рос
26
Стюарт
5
Скейлз
2
МакКрори
2
Ричардсон
15
Коулсон
17
Хайес
20
Рамадани
7
Кларксон
17
Бесуйен
28
Миовски
31
Дханда
11
Олаигбе
11
Олаигбе
31
Дханда
15
Коулсон
10
Кеннеди
10
Кеннеди
15
Коулсон
7
Кларксон
11
Дюк
11
Дюк
7
Кларксон
17
Бесуйен
14
14
17
Бесуйен
Остались в запасе
Росс Каунти
Абердин
6
Бен Патон
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
6
Бен Патон
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
3
Джек МакКензи
ЦЗ
22
Jack Milne
ЦП
21
Данте Полвара
ЦП
23
Райан Данкан
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Росс Каунти - Абердин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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