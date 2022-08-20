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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Килмарнок
Росс Каунти - Килмарнок: обзор матча 20 августа 2022
Росс Каунти
20.08.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Килмарнок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Килмарнок
88'
Желтая карточка
Л. Доннелли
Замена
К. Уотсон
️️️️
Я. Дханда
85'
84'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
А. Пауэр
82'
Желтая карточка
A. Sotona
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
К. Олаигбе
82'
Вторая желтая
Р. Каллахан
81'
Желтая карточка
Д. Канкола
78'
74'
Замена
A. Sotona
️️️️
О. Шоу
Желтая карточка
Д. Болдуин
62'
61'
Желтая карточка
О. Шоу
Замена
Д. Уайт
️️️️
Д. Ивула
57'
46'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
К. Лафферти
41'
Желтая карточка
К. Лафферти
Желтая карточка
Р. Каллахан
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
31
Ян Дханда
АП
39
Джорди Ивула
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
18
Оли Шоу
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
9
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Росс Каунти
6
Бен Патон
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Овура Эдвардс
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Килмарнок
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
10
Blair Alston
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
1-2-1-5
1
Лэйдлоу
14
Паррингтон
11
Симс
18
Канкола
31
Дханда
18
Каллахан
22
Джонсон
20
Болдуин
4
Яковитти
11
Олаигбе
3-2-5
24
2
Алебиосу
23
Майо
3
Тэйлор
4
Пауэр
31
Полворт
18
Шоу
9
Лафферти
23
7
МакКензи
26
Райт
31
Дханда
15
Уотсон
15
Уотсон
31
Дханда
11
Олаигбе
22
Тиллсон
22
Тиллсон
11
Олаигбе
39
Ивула
10
Уайт
10
Уайт
39
Ивула
4
Пауэр
4
Доннелли
4
Доннелли
4
Пауэр
18
Шоу
18
18
18
Шоу
9
Лафферти
18
Кэмерон
18
Кэмерон
9
Лафферти
Остались в запасе
Росс Каунти
Килмарнок
6
Бен Патон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Овура Эдвардс
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
10
Blair Alston
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
6
Бен Патон
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Овура Эдвардс
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
3
Calum Waters
ЦЗ
32
Jack Sanders
ЦЗ
10
Blair Alston
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ЦП
7
Fraser Murray
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Росс Каунти - Килмарнок
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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1
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