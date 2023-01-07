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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Ливингстон
Росс Каунти - Ливингстон: обзор матча 07 января 2023
Росс Каунти
07.01.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Ливингстон
67'
Б. Андерсон
70'
Б. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Ливингстон
79'
Замена
А. Обилейе
️️️️
S. Elder
70'
ГОЛ! 0:2!
Б. Андерсон
67'
ГОЛ! 0:1!
Б. Андерсон
Пас отдал
S. Elder
Замена
В. Лотури
️️️️
Д. Канкола
65'
Замена
Д. Ивула
️️️️
К. Олаигбе
59'
31'
Желтая карточка
Ш. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
22
Джордан Тиллсон
ОП
18
Росс Каллахан
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЛЗ
5
Джек Фицуотер
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
10
Стефен Келли
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
16
Steven Elder
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
20
Джек Болдуин
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
6
Бен Патон
ЛВ
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
19
Вильям Акио
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
32
Джек Хэмилтон
ВР
67
Айо Обилейе
ЦЗ
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лэйдлоу
3
Хармон
8
Рэндалл
4
Яковитти
15
Уотсон
22
Тиллсон
18
Каллахан
18
Канкола
11
Олаигбе
11
Эдвардс
10
Уайт
3-4-3
30
Джордж
5
Фицуотер
4
Бойес
16
Келли
10
Келли
22
Шайнни
40
Омеонга
2
Девлин
29
Пенрис
19
Андерсон
16
18
Канкола
22
Лотури
22
Лотури
18
Канкола
11
Олаигбе
39
Ивула
39
Ивула
11
Олаигбе
16
67
Обилейе
67
Обилейе
16
Остались в запасе
Росс Каунти
Ливингстон
1
Росс Мунро
ВР
20
Джек Болдуин
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
6
Бен Патон
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
19
Вильям Акио
ПВ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
32
Иван Коновалов
ВР
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
20
Джек Болдуин
ЦЗ
22
Каллум Джонсон
ПЗ
6
Бен Патон
ЛВ
11
Джошуа Симс
ПВ
19
Вильям Акио
ПВ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
7
Дилан Баамбула
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
10
Эсмаэль Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Росс Каунти - Ливингстон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
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Росс Каунти
Ливингстон
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
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2016.09.27 10:37
1
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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