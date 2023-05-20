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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Росс Каунти
Мазервелл - Росс Каунти: обзор матча 20 мая 2023
Мазервелл
20.05.2023, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Росс Каунти
90+9'
К. ван Веен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Росс Каунти
Замена
С. МакКинстри
️️️️
К. ван Веен
90'
+12
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. ван Веен
90'
+9
Желтая карточка
Б. Спиттал
84'
Желтая карточка
J. Aitchison
79'
Замена
J. Aitchison
️️️️
Д. Кейси
71'
Замена
Д. Обика
️️️️
М. Мандрон
71'
Замена
S. Blaney
️️️️
Д. Ферлонг
67'
64'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
В. Лотури
64'
Замена
С. Маррей
️️️️
А. Самуэль
Желтая карточка
Д. Кейси
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Микаэль Мандрон
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
9
Джонатан Обика
ЦФ
11
Jack Aitchison
ЦФ
5
S. Blaney
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
15
Симон Маррей
ЦФ
4-3-3
31
Келли
16
МакГинн
17
Кейси
29
Ферлонг
2
О'Доннелл
12
Пэтон
16
Госс
16
Спиттал
66
Батчер
99
ван Веен
22
Мандрон
3-3-1-1-2
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
20
Болдуин
4
Яковитти
8
Рэндалл
42
Кенне
3
Хармон
22
Лотури
31
Дханда
9
Самуэль
10
Уайт
99
ван Веен
39
МакКинстри
39
МакКинстри
99
ван Веен
22
Мандрон
9
Обика
9
Обика
22
Мандрон
17
Кейси
11
11
17
Кейси
29
Ферлонг
5
5
29
Ферлонг
22
Лотури
22
Тиллсон
22
Тиллсон
22
Лотури
9
Самуэль
15
Маррей
15
Маррей
9
Самуэль
Остались в запасе
Мазервелл
Росс Каунти
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Мазервелл - Росс Каунти
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
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