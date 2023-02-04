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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Росс Каунти
Рейнджерс - Росс Каунти: обзор матча 04 февраля 2023
Рейнджерс
04.02.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Росс Каунти
45+2'
М. Тилльман
75'
Б. Баришич
65'
Д. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рейнджерс - Росс Каунти
90'
+5
Желтая карточка
К. Уотсон
Желтая карточка
Д. Тавернье
87'
Замена
Н. Раскин
️️️️
Т. Кантвелл
83'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Морелос
83'
Замена
С. Райт
️️️️
Р. Кент
83'
Желтая карточка
А. Морелос
81'
ГОЛ! 2:1!
Б. Баришич
75'
75'
Замена
Д. Канкола
️️️️
А. Яковитти
66'
Замена
Р. Каллахан
️️️️
Я. Дханда
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уайт
Пас отдал
Я. Дханда
Замена
Г. Камара
️️️️
Ф. Сакала
62'
Желтая карточка
Ф. Сакала
58'
46'
Замена
С. Маррей
️️️️
И. Брофи
ГОЛ! 1:0!
М. Тилльман
Пас отдал
Т. Кантвелл
45'
+2
Желтая карточка
Б. Дэвис
22'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Д. Ландстрем
11'
7'
Желтая карточка
А. Яковитти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
10
Малик Тилльман
АП
10
Янис Хаджи
АП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
18
Росс Каллахан
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Джош Стоунз
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
4-2-2-2
33
МакЛафлин
3
Баришич
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
6
Ландстрем
8
Джек
10
Кантвелл
77
Кент
9
Морелос
10
Сакала
3-3-1-1-2
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
20
Болдуин
4
Яковитти
15
Уотсон
42
Кенне
3
Хармон
22
Лотури
31
Дханда
27
Брофи
10
Уайт
10
Сакала
18
Камара
18
Камара
10
Сакала
10
Кантвелл
43
Раскин
43
Раскин
10
Кантвелл
6
Ландстрем
10
Тилльман
10
Тилльман
6
Ландстрем
77
Кент
11
Райт
11
Райт
77
Кент
9
Морелос
14
Чолак
14
Чолак
9
Морелос
31
Дханда
18
Каллахан
18
Каллахан
31
Дханда
4
Яковитти
18
Канкола
18
Канкола
4
Яковитти
27
Брофи
15
Маррей
15
Маррей
27
Брофи
Остались в запасе
Рейнджерс
Росс Каунти
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Алекс Лоури
АП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Майкл Бил
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Алекс Лоури
АП
10
Янис Хаджи
АП
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Рейнджерс - Росс Каунти
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
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