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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Килмарнок
Росс Каунти - Килмарнок: обзор матча 28 января 2023
Росс Каунти
28.01.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Килмарнок
13'
И. Брофи
48'
Д. Уайт
63'
Я. Дханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Килмарнок
78'
Желтая карточка
К. Вассел
Замена
Д. Канкола
️️️️
Р. Каллахан
76'
76'
Замена
К. Лафферти
️️️️
Л. Полворт
Замена
А. Самуэль
️️️️
И. Брофи
65'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Я. Дханда
65'
ГОЛ! 3:0!
Я. Дханда
63'
60'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
А. Пауэр
60'
Замена
К. Доидж
️️️️
S. Robinson
ГОЛ! 2:0!
Д. Уайт
Пас отдал
Р. Каллахан
48'
Желтая карточка
Р. Каллахан
38'
ГОЛ! 1:0!
И. Брофи
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
18
Росс Каллахан
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
3
Calum Waters
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
28
Scott Robinson
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
9
Кайл Вассел
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
4
Лайам Доннелли
ОП
10
Blair Alston
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
20
Болдуин
4
Яковитти
3
Хармон
42
Кенне
15
Уотсон
18
Каллахан
31
Дханда
27
Брофи
10
Уайт
3-4-3
1
23
Майо
3
Тэйлор
3
28
31
Полворт
4
Пауэр
11
Джонс
26
Райт
7
МакКензи
9
Вассел
31
Дханда
22
Тиллсон
22
Тиллсон
31
Дханда
18
Каллахан
18
Канкола
18
Канкола
18
Каллахан
27
Брофи
9
Самуэль
9
Самуэль
27
Брофи
4
Пауэр
4
Доннелли
4
Доннелли
4
Пауэр
31
Полворт
9
Лафферти
9
Лафферти
31
Полворт
28
27
Доидж
27
Доидж
28
Остались в запасе
Росс Каунти
Килмарнок
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
24
Sam Walker
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ПЗ
10
Blair Alston
ЦП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Росс Каунти - Килмарнок
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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Росс Каунти
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7
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1
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2025.09.11 11:29
2
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