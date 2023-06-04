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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Партик Тисл
Росс Каунти - Партик Тисл: обзор матча 04 июня 2023
Росс Каунти
04.06.2023, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
3 : 1
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Партик Тисл
71'
Я. Дханда (П)
72'
С. Маррей
90+1'
Д. Хармон
43'
Э. Фитцпатрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Росс Каунти - Партик Тисл
ГОЛ!
Д. Симс
5:4
Пенальти не реализован!
Р. Догерти
Пенальти не реализован!
К. Уотсон
Пенальти не реализован!
С. Баннигэн
ГОЛ!
Д. Хармон
4:4
ГОЛ!
Д. МакМиллан
3:4
Пенальти не реализован!
Д. Болдуин
ГОЛ!
Б. Грэм
3:3
ГОЛ!
Д. Уайт
3:2
ГОЛ!
К. Тернер
2:2
ГОЛ!
С. Маррей
2:1
Пенальти не реализован!
К. Холт
ГОЛ!
Я. Дханда
1:1
ГОЛ!
А. Мюрхед
0:1
108'
Желтая карточка
Б. Грэм
106'
Замена
Д. Маллен
️️️️
С. Лоулесс
Желтая карточка
С. Маррей
102'
Замена
Д. Уильямсон
️️️️
А. Самуэль
101'
ГОЛ! 3:1!
Д. Хармон
Пас отдал
Я. Дханда
90'
+1
Замена
Д. Симс
️️️️
Д. Канкола
87'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
В. Лотури
86'
82'
Желтая карточка
К. Холт
Желтая карточка
К. Рэндалл
82'
82'
Замена
С. Баннигэн
️️️️
Э. Фитцпатрик
Желтая карточка
К. Уотсон
81'
ГОЛ! 2:1!
С. Маррей
Пас отдал
А. Самуэль
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Дханда
71'
61'
Желтая карточка
Р. Догерти
Замена
Д. Хармон
️️️️
Б. Паррингтон
60'
Замена
С. Маррей
️️️️
Н. Кенне
58'
43'
ГОЛ! 0:1!
Э. Фитцпатрик
Пас отдал
С. Тиффони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
18
Давид Канкола
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Партик Тисл
1
Дэвид Митчелл
ВР
4
Кевин Холт
ЛЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
5
Даррен Браунли
ЦЗ
22
Аарон Мюрхед
ПЗ
23
Росс Догерти
ОП
11
Стивен Лоулесс
ЦП
6
Кайл Тернер
ЦП
21
Эйдан Фитцпатрик
ПВ
7
Брайан Грэм
ЦФ
17
Скотт Тиффони
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
36
Джейми Уильямсон
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
15
Симон Маррей
ЦФ
Партик Тисл
1
Джейми Снеддон
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
29
Зандер Маккензи
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
8
Стюарт Баннигэн
ЦП
25
Билли Оуэнс
ПВ
10
Антон Даудс
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
17
Кэмми Смит
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
14
Паррингтон
20
Болдуин
8
Рэндалл
42
Кенне
18
Канкола
22
Лотури
31
Дханда
10
Уайт
9
Самуэль
4-1-2-1-2
1
Митчелл
22
Мюрхед
4
МакМиллан
5
Браунли
4
Холт
23
Догерти
11
Лоулесс
6
Тернер
21
Фитцпатрик
17
Тиффони
7
Грэм
14
Паррингтон
3
Хармон
3
Хармон
14
Паррингтон
22
Лотури
22
Тиллсон
22
Тиллсон
22
Лотури
9
Самуэль
36
Уильямсон
36
Уильямсон
9
Самуэль
18
Канкола
11
Симс
11
Симс
18
Канкола
42
Кенне
15
Маррей
15
Маррей
42
Кенне
21
Фитцпатрик
8
Баннигэн
8
Баннигэн
21
Фитцпатрик
11
Лоулесс
21
Маллен
21
Маллен
11
Лоулесс
Остались в запасе
Росс Каунти
Партик Тисл
1
Росс Мунро
ВР
Главный тренер
Малки Маккей
10
Антон Даудс
ЦФ
25
Билли Оуэнс
ПВ
29
Зандер Маккензи
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
1
Джейми Снеддон
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Крис Дулан
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
Остались в запасе
10
Антон Даудс
ЦФ
25
Билли Оуэнс
ПВ
29
Зандер Маккензи
ЦП
36
Коул Маккиннон
ЦП
1
Джейми Снеддон
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
17
Кэмми Смит
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Крис Дулан
Статистика матча Росс Каунти - Партик Тисл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Партик Тисл
- : -
05.12.2026
Данфермлайн
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
21.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк
0 : 1
07.11.2026
Партик Тисл
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Партик Тисл
2 : 3
31.10.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Партик Тисл
4 : 0
24.10.2026
Стенхаусмюир
Информация о матче
Главный судья:
Ник Уэлш
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
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