ШПЛ. Соперник «Зенита» по ЛЕ «Селтик» одержал волевую победу

Встреча 23 тура шотландской Премьер-лиги «Партик Тисл» – «Селтик» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе кельтов забили Скотт Синклейр и Ли Гриффитс. За гостей забил Конор Саммон.

Напомним, «Селтик» – соперник «Зенита» по стадии 1/16 Лиги Европы. Матч в Глазго состоится 15 февраля, ответный в Санкт-Петебурге – 22.

Шотландия. Премьер-лига. 23 тур

Партик Тисл – Селтик – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Саммон, 34 (с пенальти); 1:1 – Синклейр, 55 (с пенальти); 1:2 – Гриффитс, 70.

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