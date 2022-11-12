Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Росс Каунти
Селтик - Росс Каунти: обзор матча 12 ноября 2022
Селтик
12.11.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Росс Каунти
62'
Д. Тернбулл
68'
С. Хакшабанович
50'
Д. Канкола (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Селтик - Росс Каунти
87'
Желтая карточка
К. Олаигбе
Замена
Г. Тэйлор
️️️️
А. Бернабеи
86'
84'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Я. Дханда
82'
Желтая карточка
Д. Самуэль
Замена
Л. Абада
️️️️
С. Хакшабанович
69'
Замена
Жота
️️️️
Д. Маэда
69'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
К. Фурухаси
69'
ГОЛ! 2:1!
С. Хакшабанович
Пас отдал
Р. Хатате
68'
65'
Замена
Д. Ивула
️️️️
Д. Симс
65'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Канкола
ГОЛ! 1:1!
Д. Тернбулл
Пас отдал
Р. Хатате
62'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Канкола
Желтая карточка
Д. Тернбулл
45'
41'
Желтая карточка
Д. Канкола
Замена
К. Старфельт
️️️️
М. Йенц
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
22
Каллум Джонсон
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
3
Джордж Хармон
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Селтик
31
Бенжамин Зигрист
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Росс Каунти
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4-3-2-1
1
Харт
26
Бернабеи
4
Йенц
20
Картер-Викерс
56
Ролстон
14
Тернбулл
33
О'Райли
5
Хатате
7
Фурухаси
29
Хакшабанович
38
Маэда
1-4-1-4
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
22
Лотури
11
Симс
22
Тиллсон
18
Канкола
31
Дханда
4
Яковитти
3
Хармон
10
Уайт
22
Джонсон
26
Бернабеи
32
Тэйлор
32
Тэйлор
26
Бернабеи
4
Йенц
15
Старфельт
15
Старфельт
4
Йенц
38
Маэда
7
Жота
7
Жота
38
Маэда
29
Хакшабанович
11
Абада
11
Абада
29
Хакшабанович
7
Фурухаси
7
Якумакис
7
Якумакис
7
Фурухаси
31
Дханда
11
Олаигбе
11
Олаигбе
31
Дханда
11
Симс
39
Ивула
39
Ивула
11
Симс
18
Канкола
9
Самуэль
9
Самуэль
18
Канкола
Остались в запасе
Селтик
Росс Каунти
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
49
Джеймс Форрест
ПВ
31
Бенжамин Зигрист
ВР
28
Оливер Абильдгор
ОП
13
Аарон Муй
ЦП
Остались в запасе
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
1
Росс Мунро
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Селтик - Росс Каунти
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Росс Каунти
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «Торреенсе» и «Селтика» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:27
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+