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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Росс Каунти
Ливингстон - Росс Каунти: обзор матча 18 марта 2023
Ливингстон
18.03.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Росс Каунти
38'
Н. Девлин
72'
С. Маррей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Росс Каунти
Замена
K. Guthrie
️️️️
С. Питтман
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Джордж
90'
+3
Желтая карточка
Д. Баамбула
89'
83'
Желтая карточка
А. Яковитти
Замена
Д. Баамбула
️️️️
Д. Холт
79'
Замена
С. Омеонга
️️️️
Б. Андерсон
79'
78'
Замена
А. Самуэль
️️️️
В. Лотури
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Маррей
Желтая карточка
Д. Холт
68'
64'
Замена
Д. Канкола
️️️️
К. Уотсон
59'
Замена
Р. Каллахан
️️️️
Д. Симс
59'
Замена
С. Маррей
️️️️
Г. Эдвардс
ГОЛ! 1:0!
Н. Девлин
Пас отдал
С. Питтман
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
4
Морган Бойес
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
26
Кристиан Монтано
ЛВ
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Andrew Shinnie
ЦП
8
Скотт Питтман
АП
7
Jon Nouble
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Джошуа Симс
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Ливингстон
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
7
Дилан Баамбула
ЦП
40
Стефан Омеонга
ЦП
34
Lucas Stenhouse
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
4-2-2-2
30
Джордж
29
Пенрис
3
4
Бойес
2
Девлин
8
Холт
22
26
Монтано
8
Питтман
19
Андерсон
7
4-1-1-2-2
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
8
Рэндалл
4
Яковитти
3
Хармон
42
Кенне
22
Лотури
11
Симс
7
Эдвардс
27
Брофи
10
Уайт
8
Холт
7
Баамбула
7
Баамбула
8
Холт
19
Андерсон
40
Омеонга
40
Омеонга
19
Андерсон
8
Питтман
28
28
8
Питтман
11
Симс
18
Каллахан
18
Каллахан
11
Симс
15
Уотсон
18
Канкола
18
Канкола
15
Уотсон
22
Лотури
9
Самуэль
9
Самуэль
22
Лотури
7
Эдвардс
15
Маррей
15
Маррей
7
Эдвардс
Остались в запасе
Ливингстон
Росс Каунти
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
34
Lucas Stenhouse
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
14
Jack Hamilton
ВР
10
Стефен Келли
ЦП
34
Lucas Stenhouse
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
9
Джош Стоунз
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Ливингстон - Росс Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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Ливингстон
Росс Каунти
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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