Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Данди Юнайтед
Росс Каунти - Данди Юнайтед: обзор матча 15 октября 2022
Росс Каунти
15.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Данди Юнайтед
39'
Р. Каллахан
61'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Данди Юнайтед
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Уайт
88'
Замена
К. Уотсон
️️️️
Б. Паррингтон
87'
83'
Замена
С. Флетчер
️️️️
G. Middleton
Желтая карточка
К. Джонсон
82'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Д. Канкола
82'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Д. Ивула
73'
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Уотт
46'
Замена
A. Meekison
️️️️
Д. МакГрат
ГОЛ! 1:0!
Р. Каллахан
Пас отдал
Б. Паррингтон
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
22
Каллум Джонсон
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
25
Райан Эдвардс
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
Данди Юнайтед
1
Mark Birighitti
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
1-2-5
1
Лэйдлоу
14
Паррингтон
22
Тиллсон
18
Канкола
18
Каллахан
20
Болдуин
4
Яковитти
11
Эдвардс
39
Ивула
3-1-1-5
22
Эрикссон
33
10
16
Бехич
63
Левитт
17
МакГрат
25
Эдвардс
32
Уотт
45
2
33
14
Паррингтон
15
Уотсон
15
Уотсон
14
Паррингтон
10
Уайт
31
Дханда
31
Дханда
10
Уайт
18
Канкола
9
Самуэль
9
Самуэль
18
Канкола
39
Ивула
11
Олаигбе
11
Олаигбе
39
Ивула
17
МакГрат
10
10
17
МакГрат
45
26
Флетчер
26
Флетчер
45
Остались в запасе
Росс Каунти
Данди Юнайтед
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
1
Mark Birighitti
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
30
Дилан Смит
ЦЗ
19
Вильям Акио
ЦП
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
Остались в запасе
1
Mark Birighitti
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
8
Peter Pawlett
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Sadat Anaku
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Росс Каунти - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Данди Юнайтед
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
ШПЛ. «Селтик» забил девять голов «Данди Юнайтед». Отличился экс-игрок «Рубина»
2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+