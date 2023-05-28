Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Килмарнок - Росс Каунти
Килмарнок - Росс Каунти: обзор матча 28 мая 2023
Килмарнок
28.05.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, группа B, 5 тур
3 : 1
Завершен
Росс Каунти
36'
Б. Лайонс
49'
Д. Армстронг (П)
78'
К. Вассел
63'
Я. Дханда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Килмарнок - Росс Каунти
Желтая карточка
Р. МакКензи
90'
+5
Замена
B. Alston
️️️️
Л. Полворт
90'
Замена
S. Robinson
️️️️
К. Вассел
89'
Замена
И. Кэмерон
️️️️
К. Доидж
89'
84'
Замена
В. Лотури
️️️️
А. Самуэль
Замена
Д. Уотсон
️️️️
Д. Армстронг
82'
ГОЛ! 3:1!
К. Вассел
78'
Желтая карточка
Б. Лайонс
75'
Замена
Д. Райт
️️️️
C. Stokes
71'
Желтая карточка
К. Вассел
68'
66'
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Д. Канкола
63'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Я. Дханда
Желтая карточка
Э. Тэйлор
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Армстронг
49'
46'
Замена
С. Маррей
️️️️
Д. Уайт
ГОЛ! 1:0!
Б. Лайонс
Пас отдал
Д. Армстронг
36'
26'
Желтая карточка
Д. Болдуин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Килмарнок
24
Sam Walker
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
23
Льюис Майо
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
31
Лайам Полворт
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
14
Christopher Stokes
ЦФ
8
Брэд Лайонс
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
18
Давид Канкола
ЦП
31
Ян Дханда
АП
10
Джордан Уайт
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Килмарнок
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
28
Scott Robinson
ЦП
10
Blair Alston
ЦП
12
Дэвид Уотсон
ЦФ
26
Джо Райт
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
11
Джошуа Симс
ПВ
15
Симон Маррей
ЦФ
3-1-1-5
24
44
Чемберс
3
Тэйлор
23
Майо
31
Полворт
77
Армстронг
8
Лайонс
9
Вассел
27
Доидж
7
МакКензи
14
3-3-1-1-2
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
4
Яковитти
20
Болдуин
15
Уотсон
42
Кенне
3
Хармон
18
Канкола
31
Дханда
9
Самуэль
10
Уайт
9
Вассел
28
28
9
Вассел
31
Полворт
10
10
31
Полворт
77
Армстронг
12
Уотсон
12
Уотсон
77
Армстронг
14
26
Райт
26
Райт
14
27
Доидж
18
Кэмерон
18
Кэмерон
27
Доидж
18
Канкола
22
Тиллсон
22
Тиллсон
18
Канкола
9
Самуэль
22
Лотури
22
Лотури
9
Самуэль
10
Уайт
15
Маррей
15
Маррей
10
Уайт
Остались в запасе
Килмарнок
Росс Каунти
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
11
Джошуа Симс
ПВ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Zachary Hemming
ВР
32
Jack Sanders
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
23
Kerr Mcinroy
ЦФ
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
30
Дилан Смит
ЦЗ
11
Овура Эдвардс
ПВ
11
Джошуа Симс
ПВ
Главный тренер
Ли Кларк
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Килмарнок - Росс Каунти
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Регби Парк
Новости команд
Все
Килмарнок
Росс Каунти
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
ЦСКА объявил о подписании Еременко
2025.09.11 11:29
2
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
2024.05.16 10:26
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
2023.01.08 15:50
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+