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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Хиберниан
Росс Каунти - Хиберниан: обзор матча 01 октября 2022
Росс Каунти
01.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Хиберниан
46'
Р. Портеус
80'
М. Бойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Хиберниан
89'
Замена
Э. Хендерсон
️️️️
Д. Ньюэлл
82'
Замена
К. Магеннис
️️️️
Н. Кухаревич
80'
ГОЛ! 0:2!
М. Бойл
Замена
Д. Ивула
️️️️
Д. Уайт
68'
Замена
К. Уотсон
️️️️
К. Джонсон
57'
55'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
Э. Йуан
46'
ГОЛ! 0:1!
Р. Портеус
Замена
Я. Дханда
️️️️
Д. Канкола
46'
Желтая карточка
Д. Канкола
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
6
Бен Патон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
19
Вильям Акио
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
32
Джош Кэмпбелл
ЦФ
10
Мартин Бойл
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Росс Каунти
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
39
Джорди Ивула
ЦФ
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
Хиберниан
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
16
Кайл Магеннис
ЦП
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
2-2-5
1
Лэйдлоу
14
Паррингтон
6
Патон
18
Канкола
19
Акио
20
Болдуин
10
Уайт
11
Эдвардс
4
Яковитти
22
Джонсон
3-1-2-4
1
Маршалл
5
Портеус
4
Хэнлон
5
Чабрая
42
Кенне
28
Кадден
11
Ньюэлл
9
Кухаревич
27
Йуан
10
Бойл
32
Кэмпбелл
22
Джонсон
15
Уотсон
15
Уотсон
22
Джонсон
18
Канкола
31
Дханда
31
Дханда
18
Канкола
10
Уайт
39
Ивула
39
Ивула
10
Уайт
9
Кухаревич
16
Магеннис
16
Магеннис
9
Кухаревич
11
Ньюэлл
20
Хендерсон
20
Хендерсон
11
Ньюэлл
27
Йуан
13
МакКирди
13
МакКирди
27
Йуан
Остались в запасе
Росс Каунти
Хиберниан
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
24
Даррен МакГрегор
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Росс Каунти - Хиберниан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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