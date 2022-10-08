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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Росс Каунти
Ливингстон - Росс Каунти: обзор матча 08 октября 2022
Ливингстон
08.10.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Росс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Росс Каунти
Замена
Д. Пенрис
️️️️
К. Монтано
80'
78'
Желтая карточка
А. Яковитти
Замена
Б. Андерсон
️️️️
Д. Баамбула
69'
62'
Замена
Д. Ивула
️️️️
К. Олаигбе
46'
Замена
К. Джонсон
️️️️
К. Уотсон
22'
Желтая карточка
К. Уотсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
30
Шамал Джордж
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
28
Kurtis Guthrie
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
14
Бен Паррингтон
ЦЗ
18
Давид Канкола
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
20
Джек Болдуин
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
11
Казим Олаигбе
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
2
Джейми Брэндон
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Росс Каунти
11
Джошуа Симс
ЦП
19
Вильям Акио
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
22
Каллум Джонсон
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
2-4-4
30
Джордж
16
Келли
67
Обилейе
2
Девлин
8
Питтман
8
Холт
22
Шайнни
28
26
Монтано
7
Баамбула
7
2-2-5
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
14
Паррингтон
18
Канкола
22
Тиллсон
4
Яковитти
11
Эдвардс
18
Каллахан
11
Олаигбе
10
Уайт
7
Баамбула
19
Андерсон
19
Андерсон
7
Баамбула
26
Монтано
29
Пенрис
29
Пенрис
26
Монтано
15
Уотсон
22
Джонсон
22
Джонсон
15
Уотсон
11
Олаигбе
39
Ивула
39
Ивула
11
Олаигбе
Остались в запасе
Ливингстон
Росс Каунти
32
Иван Коновалов
ВР
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
11
Джошуа Симс
ЦП
19
Вильям Акио
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
32
Джек Хэмилтон
ВР
3
Филлип Чанчар
ЦЗ
10
Стефен Келли
ЦП
2
Джейми Брэндон
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ЦП
19
Вильям Акио
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Статистика матча Ливингстон - Росс Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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Ливингстон
Росс Каунти
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
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2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
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2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
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2023.09.23 20:29
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2022.12.24 21:11
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«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
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