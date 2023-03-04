Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Мазервелл
Росс Каунти - Мазервелл: обзор матча 04 марта 2023
Росс Каунти
04.03.2023, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Мазервелл
75'
К. ван Веен
89'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Мазервелл
90'
Замена
С. О'Доннелл
️️️️
Д. Ферлонг
89'
ГОЛ! 0:2!
К. ван Веен
Замена
А. Самуэль
️️️️
В. Лотури
88'
82'
Замена
Р. Лами
️️️️
К. Слаттери
80'
Желтая карточка
Д. Кейси
Замена
Д. Симс
️️️️
Д. Хармон
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
К. ван Веен
Пас отдал
Б. Спиттал
Замена
К. Уотсон
️️️️
Г. Эдвардс
70'
Красная карточка
Д. Болдуин
69'
25'
Желтая карточка
Д. Обика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
42
Ноан Кенне
ОП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
27
Иммон Брофи
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
16
Пол МакГинн
ЦЗ
17
Дэн Кейси
ЦЗ
29
Джеймс Ферлонг
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
8
Каллум Слаттери
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Мазервелл
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Лэйдлоу
3
Хармон
20
Болдуин
4
Яковитти
8
Рэндалл
42
Кенне
22
Лотури
31
Дханда
7
Эдвардс
10
Уайт
27
Брофи
3-3-4
31
Келли
16
МакГинн
17
Кейси
29
Ферлонг
16
Спиттал
16
Госс
8
Слаттери
66
Батчер
22
Джонстон
9
Обика
99
ван Веен
7
Эдвардс
15
Уотсон
15
Уотсон
7
Эдвардс
3
Хармон
11
Симс
11
Симс
3
Хармон
22
Лотури
9
Самуэль
9
Самуэль
22
Лотури
8
Слаттери
5
Лами
5
Лами
8
Слаттери
29
Ферлонг
2
О'Доннелл
2
О'Доннелл
29
Ферлонг
Остались в запасе
Росс Каунти
Мазервелл
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
Остались в запасе
1
Aston Oxborough
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
77
Riku Danzaki
ЦП
26
Росс Тирни
ЦП
39
Стюарт МакКинстри
ЦП
27
O. Crankshaw
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Росс Каунти - Мазервелл
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Мазервелл
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+