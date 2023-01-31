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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Хиберниан
Росс Каунти - Хиберниан: обзор матча 31 января 2023
Росс Каунти
31.01.2023, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Хиберниан
73'
Я. Дханда
31'
Э. Йуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Хиберниан
90'
+4
Желтая карточка
E. Laidlaw
Желтая карточка
В. Лотури
90'
82'
Желтая карточка
Г. МакКирди
78'
Замена
С. Джей Иган-Райли
️️️️
К. Кадден
Замена
Д. Канкола
️️️️
Р. Каллахан
78'
Замена
Д. Симс
️️️️
И. Брофи
78'
ГОЛ! 1:1!
Я. Дханда
73'
Замена
В. Лотури
️️️️
Д. Тиллсон
62'
Замена
С. Маррей
️️️️
Д. Болдуин
46'
45'
Желтая карточка
К. Кадден
39'
Желтая карточка
Э. Йуан
31'
ГОЛ! 0:1!
Э. Йуан
30'
Желтая карточка
Д. Джегго
24'
Замена
Г. МакКирди
️️️️
К. Нисбет
Желтая карточка
Д. Болдуин
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
20
Джек Болдуин
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
18
Росс Каллахан
ЦП
31
Ян Дханда
АП
27
Иммон Брофи
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
28
Крис Кадден
ПП
15
Кевин Нисбет
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Росс Каунти
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
22
Виктор Лотури
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
15
Симон Маррей
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Хиберниан
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
20
Эван Хендерсон
АП
13
Гарри МакКирди
ЦФ
45
Ethan Laidlaw
ЦФ
18
Josh O'Connor
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Лэйдлоу
15
Уотсон
20
Болдуин
4
Яковитти
3
Хармон
22
Тиллсон
8
Рэндалл
18
Каллахан
31
Дханда
10
Уайт
27
Брофи
3-1-3-1-2
1
Маршалл
2
Фиш
4
Хэнлон
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
28
Кадден
8
Джегго
11
Ньюэлл
46
МакГиди
27
Йуан
15
Нисбет
22
Тиллсон
22
Лотури
22
Лотури
22
Тиллсон
18
Каллахан
18
Канкола
18
Канкола
18
Каллахан
27
Брофи
11
Симс
11
Симс
27
Брофи
20
Болдуин
15
Маррей
15
Маррей
20
Болдуин
28
Кадден
4
Иган-Райли
4
Иган-Райли
28
Кадден
15
Нисбет
13
МакКирди
13
МакКирди
15
Нисбет
Остались в запасе
Росс Каунти
Хиберниан
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
45
Ethan Laidlaw
ЦФ
18
Josh O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
1
Росс Мунро
ВР
30
Дилан Смит
ЦЗ
9
Джош Стоунз
ЦФ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
13
Murray Johnson
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
44
Oscar MacIntyre
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
80
Жаир Тавареш
ЛВ
45
Ethan Laidlaw
ЦФ
18
Josh O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Росс Каунти - Хиберниан
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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