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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Рейнджерс
Росс Каунти - Рейнджерс: обзор матча 23 декабря 2022
Росс Каунти
23.12.2022, пятница, 22:30
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Рейнджерс
35'
Д. Ландстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Рейнджерс
Замена
Д. Ивула
️️️️
Я. Дханда
88'
Желтая карточка
В. Лотури
87'
67'
Замена
Р. Матондо
️️️️
М. Тилльман
67'
Замена
Р. Джек
️️️️
С. Эрфилд
Замена
К. Олаигбе
️️️️
Д. Канкола
62'
58'
Замена
А. Морелос
️️️️
Ф. Сакала
37'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ландстрем
Пас отдал
Ф. Сакала
Желтая карточка
К. Уотсон
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
3
Джордж Хармон
ЛЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
15
Кейт Уотсон
ПЗ
22
Джордан Тиллсон
ОП
18
Давид Канкола
ЦП
22
Виктор Лотури
ЦП
31
Ян Дханда
АП
11
Овура Эдвардс
ПВ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
21
Адам Дивайн
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Майкл Бил
Росс Каунти
1
Джейк Иствуд
ВР
22
Каллум Джонсон
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
6
Бен Патон
ЛВ
18
Росс Каллахан
ЦП
19
Вильям Акио
ПВ
11
Джошуа Симс
ПВ
39
Джорди Ивула
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Рейнджерс
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
2
Росс МакКрори
ОП
8
Чарли МакКэн
ОП
8
Райан Джек
ЦП
11
Алекс Лоури
АП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лэйдлоу
3
Хармон
8
Рэндалл
4
Яковитти
15
Уотсон
22
Тиллсон
18
Канкола
22
Лотури
31
Дханда
11
Эдвардс
10
Уайт
4-3-2-1
33
МакЛафлин
21
Дивайн
6
Голдсон
6
Дэвис
2
Тавернье
18
Камара
6
Ландстрем
37
Эрфилд
10
Тилльман
77
Кент
10
Сакала
18
Канкола
11
Олаигбе
11
Олаигбе
18
Канкола
31
Дханда
39
Ивула
39
Ивула
31
Дханда
37
Эрфилд
8
Джек
8
Джек
37
Эрфилд
10
Тилльман
39
Матондо
39
Матондо
10
Тилльман
10
Сакала
9
Морелос
9
Морелос
10
Сакала
Остались в запасе
Росс Каунти
Рейнджерс
1
Джейк Иствуд
ВР
22
Каллум Джонсон
ПЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
6
Бен Патон
ЛВ
19
Вильям Акио
ПВ
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
2
Росс МакКрори
ОП
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Бил
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
22
Каллум Джонсон
ПЗ
18
Росс Каллахан
ЦП
6
Бен Патон
ЛВ
19
Вильям Акио
ПВ
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
38
Леон Кинг
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
11
Алекс Лоури
АП
11
Скотт Райт
ЛВ
Главный тренер
Малки Маккей
Главный тренер
Майкл Бил
Статистика матча Росс Каунти - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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