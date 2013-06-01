Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Давид Альбельда
Статистика
Давид Альбельда - статистика
Завершил карьеру
1 сентября 1977 (49), Пуэбла-Ларга
#6 | Полузащитник
182 см | 78 кг
Испания
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Суперкубок Испании 2008
Товарищеские матчи 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
18
0
0
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
4 : 3
01.06.2013
Валенсия
1' - 46'
43'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 0
26.05.2013
Гранада
1' - 56'
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
0 : 1
18.05.2013
Валенсия
1' - 86'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
0 : 4
12.05.2013
Валенсия
1' - 78'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
4 : 2
28.04.2013
Валенсия
1' - 76'
66'
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
5 : 1
20.04.2013
Малага
1' - 68'
51'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
3 : 3
13.04.2013
Валенсия
46' - 90'
90'
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2 : 1
07.04.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
1 : 1
31.03.2013
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
3 : 0
17.03.2013
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
1 : 0
10.03.2013
Валенсия
30' - 90'
53'
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 2
03.03.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сарагоса
2 : 2
23.02.2013
Валенсия
1' - 81'
24'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
0 : 1
09.02.2013
Валенсия
1' - 61'
30'
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
1 : 1
03.02.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2 : 3
27.01.2013
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
2 : 0
13.01.2013
Севилья
1' - 40'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 2
05.01.2013
Валенсия
1' - 55'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
4 : 2
21.12.2012
Хетафе
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
0 : 1
16.12.2012
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0 : 1
09.12.2012
Валенсия
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2 : 5
01.12.2012
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4 : 0
24.11.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
2 : 1
17.11.2012
Эспаньол
1' - 67'
25'
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 1
11.11.2012
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2 : 0
04.11.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 0
27.10.2012
Валенсия
1' - 46'
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
3 : 2
20.10.2012
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Барселона
1 : 0
02.09.2012
Валенсия
1' - 77'
64'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
3 : 3
27.08.2012
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал
1 : 1
19.08.2012
Валенсия
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+