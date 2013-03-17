|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|18
|0
|0
|11
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.06.2013
|1' -46'
|Севилья (Севилья)
|4:3
|Валенсия (Валенсия)
|43'
|26.05.2013
|1' -56'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Гранада (Гранада)
|18.05.2013
|1' -86'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|12.05.2013
|1' -78'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:4
|Валенсия (Валенсия)
|28.04.2013
|1' -76'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|4:2
|Валенсия (Валенсия)
|66'
|20.04.2013
|1' -68'
|Валенсия (Валенсия)
|5:1
|Малага (Малага)
|51'
|13.04.2013
|46' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:3
|Валенсия (Валенсия)
|90'
|07.04.2013
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|31.03.2013
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|17.03.2013
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|10.03.2013
|30' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|53'
|03.03.2013
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|23.02.2013
|1' -81'
|Сарагоса (Сарагоса)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|24'
|09.02.2013
|1' -61'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|30'
|03.02.2013
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:3
|Валенсия (Валенсия)
|13.01.2013
|1' -40'
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|05.01.2013
|1' -55'
|Гранада (Гранада)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|21.12.2012
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|4:2
|Хетафе (Хетафе)
|90'
|16.12.2012
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|09.12.2012
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:1
|Валенсия (Валенсия)
|80'
|01.12.2012
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:5
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|24.11.2012
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|4:0
|Валенсия (Валенсия)
|17.11.2012
|1' -67'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|25'
|11.11.2012
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|27.10.2012
|1' -46'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|20.10.2012
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:2
|Атлетик (Бильбао)
|02.09.2012
|1' -77'
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|64'
|27.08.2012
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|3:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|19.08.2012
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)