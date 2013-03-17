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    Давид Альбельда - статистика

    Полузащитник
    Имя Давид
    Фамилия Альбельда
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Пуэбла-Ларга
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 18 0 0 11 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.06.2013 1' -46' Севилья (Севилья) 4:3 Валенсия (Валенсия)
    43'
    26.05.2013 1' -56' Валенсия (Валенсия) 1:0 Гранада (Гранада)
    18.05.2013 1' -86' Хетафе (Хетафе) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    12.05.2013 1' -78' Райо Вальекано (Мадрид) 0:4 Валенсия (Валенсия)
    28.04.2013 1' -76' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 4:2 Валенсия (Валенсия)
    66'
    20.04.2013 1' -68' Валенсия (Валенсия) 5:1 Малага (Малага)
    51'
    13.04.2013 46' -90' Эспаньол (Барселона) 3:3 Валенсия (Валенсия)
    90'
    07.04.2013 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    31.03.2013 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    17.03.2013 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:0 Бетис (Севилья)
    10.03.2013 30' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    53'
    03.03.2013 1' -90' Валенсия (Валенсия) 2:2 Леванте (Валенсия)
    23.02.2013 1' -81' Сарагоса (Сарагоса) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    24'
    09.02.2013 1' -61' Сельта (Виго) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    30'
    03.02.2013 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 1:1 Барселона (Барселона)
    27.01.2013 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:3 Валенсия (Валенсия)
    13.01.2013 1' -40' Валенсия (Валенсия) 2:0 Севилья (Севилья)
    05.01.2013 1' -55' Гранада (Гранада) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    21.12.2012 1' -90' Валенсия (Валенсия) 4:2 Хетафе (Хетафе)
    90'
    16.12.2012 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    09.12.2012 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:1 Валенсия (Валенсия)
    80'
    01.12.2012 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:5 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    24.11.2012 Был в запасе Малага (Малага) 4:0 Валенсия (Валенсия)
    17.11.2012 1' -67' Валенсия (Валенсия) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    25'
    11.11.2012 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    04.11.2012 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:0 Атлетико (Мадрид)
    27.10.2012 1' -46' Бетис (Севилья) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    20.10.2012 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:2 Атлетик (Бильбао)
    02.09.2012 1' -77' Барселона (Барселона) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    64'
    27.08.2012 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 3:3 Депортиво (Ла-Корунья)
    19.08.2012 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:1 Валенсия (Валенсия)
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