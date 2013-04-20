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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 20 апреля 2013
Валенсия
20.04.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 32 тур
5 : 1
Завершен
Малага
25'
Д. Парехо
28'
Р. Сольдадо
30'
Р. Сольдадо (П)
31'
С. Каналес
56'
Э. Банега
45+1'
Ж. Баптиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
86'
Желтая карточка
Х. Гамес
85'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
М. Итурра
Замена
Х. Бернат
️️️️
Жонас
84'
71'
Желтая карточка
Дуда
70'
Желтая карточка
Велигтон
Замена
В. Руис
️️️️
Д. Альбельда
68'
65'
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Камачо
ГОЛ! 5:1!
Э. Банега
Пас отдал
С. Фегули
56'
51'
Желтая карточка
И. Камачо
Желтая карточка
Д. Альбельда
51'
46'
Желтая карточка
Иско
46'
Замена
Дуда
️️️️
Х. Савиола
45'
+1
ГОЛ! 4:1!
Ж. Баптиста
Желтая карточка
Ж. Перейра
45'
Желтая карточка
Э. Банега
38'
Замена
С. Фегули
️️️️
С. Каналес
35'
ГОЛ! 4:0!
С. Каналес
31'
30'
Желтая карточка
М. Демичелис
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Сольдадо
30'
ГОЛ! 2:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Сиссоко
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Парехо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Лукас Пиазон
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
26
Сиссоко
23
Рами
27
Перейра
22
Матье
6
Альбельда
11
Банега
10
Парехо
20
Каналес
17
Жонас
9
Сольдадо
4-2-2-2
13
Кабальеро
18
Гамес
2
Демичелис
3
Велигтон
19
Элизеу
4
Камачо
16
Итурра
17
Хоакин
22
Иско
10
Баптиста
16
Савиола
20
Каналес
8
Фегули
8
Фегули
20
Каналес
17
Жонас
24
Бернат
24
Бернат
17
Жонас
6
Альбельда
4
Руис
4
Руис
6
Альбельда
4
Камачо
20
Санчес
20
Санчес
4
Камачо
16
Итурра
12
Пиазон
12
Пиазон
16
Итурра
16
Савиола
17
Дуда
17
Дуда
16
Савиола
Остались в запасе
Валенсия
Малага
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Идрисс Камени
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Малага
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
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