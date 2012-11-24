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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Валенсия
Малага - Валенсия: обзор матча 24 ноября 2012
Малага
24.11.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 0
Завершен
Валенсия
8'
Ф. Портильо
74'
Х. Савиола
81'
Р. Санта Крус
90+2'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Валенсия
ГОЛ! 4:0!
Иско
Пас отдал
Д. Буонанотте
90'
+2
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Ж. Тулалан
90'
Замена
С. Фернандес
️️️️
Х. Савиола
85'
84'
Вторая желтая
А. Рами
ГОЛ! 3:0!
Р. Санта Крус
81'
78'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Т. Коста
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Хоакин
78'
74'
Желтая карточка
А. Рами
ГОЛ! 2:0!
Х. Савиола
Пас отдал
Ф. Портильо
74'
72'
Желтая карточка
Т. Коста
69'
Замена
П. Пьятти
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
Велигтон
64'
62'
Желтая карточка
С. Фегули
Желтая карточка
Хоакин
59'
55'
Замена
Жонас
️️️️
Э. Банега
40'
Желтая карточка
Ф. Гаго
29'
Желтая карточка
Э. Банега
10'
Желтая карточка
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Портильо
Пас отдал
Элизеу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
31
Альберт Дальмау Мартинес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
17
Жонас
ЦФ
4-2-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Гамес
28
Тулалан
4
Камачо
20
Портильо
22
Иско
17
Хоакин
16
Савиола
4-1-4-1
25
Алвес
19
Барраган
23
Рами
20
Кошта
26
Сиссоко
8
Фегули
11
Банега
5
Гаго
8
Коста
18
Гуардадо
16
Вальдес
28
Тулалан
30
Буонанотте
30
Буонанотте
28
Тулалан
16
Савиола
30
Фернандес
30
Фернандес
16
Савиола
17
Хоакин
24
Санта Крус
24
Санта Крус
17
Хоакин
8
Коста
10
Парехо
10
Парехо
8
Коста
18
Гуардадо
10
Пьятти
10
Пьятти
18
Гуардадо
11
Банега
17
Жонас
17
Жонас
11
Банега
Остались в запасе
Малага
Валенсия
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
17
Дуда
ЛВ
31
Альберт Дальмау Мартинес
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
23
Огучи Оньеву
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
31
Альберт Дальмау Мартинес
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Малага - Валенсия
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Ла Росаледа
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