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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 01 июня 2013
Севилья
01.06.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 38 тур
4 : 3
Завершен
Валенсия
40'
А. Негредо
44'
А. Негредо (П)
57'
А. Негредо
61'
А. Негредо
12'
Э. Банега
56'
Р. Сольдадо
88'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
89'
Желтая карточка
С. Фегули
88'
ГОЛ! 4:3!
Р. Сольдадо
Пас отдал
В. Руис
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
А. Негредо
87'
Желтая карточка
Коке
83'
78'
Замена
В. Руис
️️️️
Э. Банега
Желтая карточка
Кала
75'
71'
Желтая карточка
Ж. Перейра
Замена
Коке
️️️️
Сисиньо
69'
63'
Замена
Х. Виера
️️️️
С. Каналес
Замена
М. Стеванович
️️️️
Д. Перотти
63'
ГОЛ! 4:2!
А. Негредо
Пас отдал
И. Ракитич
61'
ГОЛ! 3:2!
А. Негредо
Пас отдал
А. Морено
57'
56'
ГОЛ! 2:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Ж. Перейра
46'
Замена
С. Фегули
️️️️
Д. Альбельда
45'
Красная карточка
Жонас
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Негредо
44'
43'
Желтая карточка
Д. Альбельда
42'
Желтая карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
Ф. Наварро
41'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
Г. Медель
40'
35'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Банега
Пас отдал
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
34
Бету
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Хонатан Виера
АП
3-3-2-2
25
Палоп
16
Навас
3
Наварро
16
Кала
5
Морено
17
Медель
11
Сисиньо
19
Кондогбиа
11
Ракитич
21
Негредо
8
Перотти
4-3-1-2
13
Гуаита
27
Перейра
22
Матье
20
Кошта
26
Сиссоко
10
Парехо
11
Банега
6
Альбельда
20
Каналес
9
Сольдадо
17
Жонас
8
Перотти
9
Стеванович
9
Стеванович
8
Перотти
11
Сисиньо
23
Коке
23
Коке
11
Сисиньо
21
Негредо
90
Диавара
90
Диавара
21
Негредо
6
Альбельда
8
Фегули
8
Фегули
6
Альбельда
11
Банега
4
Руис
4
Руис
11
Банега
20
Каналес
10
Виера
10
Виера
20
Каналес
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
34
Бету
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
7
Ману
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
34
Бету
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
7
Ману
АП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Севилья - Валенсия
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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