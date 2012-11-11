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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Валенсия
Вальядолид - Валенсия: обзор матча 11 ноября 2012
Вальядолид
11.11.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
65'
В. Перес (П)
15'
А. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Валенсия
Замена
Х. Анхель Нейра
️️️️
Омар
85'
78'
Замена
Жонас
️️️️
Ф. Гаго
Замена
Р. Пенья
️️️️
А. Буэно
78'
Замена
Л. Састре
️️️️
А. Рубио
70'
68'
Замена
Т. Коста
️️️️
Э. Банега
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Перес
65'
64'
Красная карточка
А. Сиссоко
46'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Н. Вальдес
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Сиссоко
Пас отдал
А. Гуардадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
30
Хорхе Песка
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-1-3-2
25
Эрнандес
17
Пенья
18
Руэда
2
Рукавина
18
Баленсиага
20
Перес
18
Рубио
7
Омар
10
Гонсалес
9
Манушу
19
Буэно
4-1-4-1
25
Алвес
19
Барраган
23
Рами
4
Руис
26
Сиссоко
8
Фегули
5
Гаго
11
Банега
18
Гуардадо
10
Парехо
16
Вальдес
7
Омар
10
Нейра
10
Нейра
7
Омар
19
Буэно
7
Пенья
7
Пенья
19
Буэно
18
Рубио
22
Састре
22
Састре
18
Рубио
11
Банега
8
Коста
8
Коста
11
Банега
5
Гаго
17
Жонас
17
Жонас
5
Гаго
16
Вальдес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
16
Вальдес
Остались в запасе
Вальядолид
Валенсия
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Вальядолид - Валенсия
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Хосе Соррилья
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