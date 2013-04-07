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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вальядолид
Валенсия - Вальядолид: обзор матча 07 апреля 2013
Валенсия
07.04.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
39'
М. Баленсиага (АГ)
90+3'
Жонас
71'
О. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вальядолид
ГОЛ! 2:1!
Жонас
Пас отдал
Ж. Перейра
90'
+3
89'
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
Замена
Н. Вальдес
️️️️
С. Фегули
83'
75'
Замена
В. Рама
️️️️
Д. Ларссон
Замена
Э. Банега
️️️️
Т. Коста
75'
Замена
Х. Виера
️️️️
С. Каналес
73'
71'
ГОЛ! 1:1!
О. Гонсалес
Пас отдал
А. Рукавина
Желтая карточка
Д. Парехо
66'
62'
Замена
Л. Састре
️️️️
Омар
57'
Вторая желтая
Э. Серену
Пенальти не реализован!
Р. Сольдадо
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Баленсиага
39'
27'
Желтая карточка
Э. Серену
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Энрике Серену
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Гуаита
22
Матье
23
Рами
27
Перейра
8
Фегули
10
Парехо
8
Коста
18
Гуардадо
20
Каналес
9
Сольдадо
17
Жонас
3-2-3-2
25
Эрнандес
18
Руэда
2
Рукавина
4
Валиенте
5
Серену
18
Баленсиага
7
Омар
10
Гонсалес
18
Рубио
9
Манушу
12
Ларссон
8
Коста
11
Банега
11
Банега
8
Коста
20
Каналес
10
Виера
10
Виера
20
Каналес
8
Фегули
16
Вальдес
16
Вальдес
8
Фегули
12
Ларссон
19
Рама
19
Рама
12
Ларссон
7
Омар
22
Састре
22
Састре
7
Омар
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
Остались в запасе
Валенсия
Вальядолид
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Валенсия - Вальядолид
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Месталья
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