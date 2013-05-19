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Матиас Аберо
Статистика
Матиас Аберо - статистика
Завершил карьеру
9 апреля 1990 (36), Монтевидео
#20 | Защитник
184 см
Уругвай | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
9
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
0 : 0
19.05.2013
Дженоа
61' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
0 : 2
12.05.2013
Болонья
74' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0 : 3
08.05.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
6 : 0
05.05.2013
Болонья
1' - 90'
57'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 1
27.04.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 1
21.04.2013
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
1 : 1
14.04.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
2 : 2
06.04.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0 : 0
30.03.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0 : 2
16.03.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 1
10.03.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3 : 0
03.03.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
2 : 1
26.02.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
1 : 0
17.02.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2013
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Пескара
2 : 3
03.02.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
3 : 3
27.01.2013
Рома
85' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
4 : 0
12.01.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
0 : 0
10.12.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 1
02.12.2012
Аталанта
63' - 90'
70'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
1 : 0
25.11.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
3 : 0
18.11.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1 : 0
11.11.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1 : 1
04.11.2012
Удинезе
27' - 90'
48'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 1
31.10.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 3
28.10.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
1 : 0
21.10.2012
Болонья
76' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 0
07.10.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
4 : 0
30.09.2012
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
1 : 0
27.09.2012
Болонья
87' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 1
23.09.2012
Пескара
82' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 3
16.09.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
1 : 3
01.09.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 0
26.08.2012
Болонья
Был в запасе
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