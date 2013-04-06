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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Торино
Болонья - Торино: обзор матча 06 апреля 2013
Болонья
06.04.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 2
Завершен
Торино
65'
П. Коне
86'
Т. Гуаренте
25'
П. Баррето
90+4'
Р. Бьянки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Торино
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Р. Бьянки
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
П. Коне
88'
87'
Желтая карточка
К. Глик
ГОЛ! 2:1!
Т. Гуаренте
Пас отдал
М. Габбиадини
86'
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Р. Крхин
82'
78'
Замена
Жонатас
️️️️
П. Баррето
73'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Р. Меджиорини
70'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Черчи
ГОЛ! 1:1!
П. Коне
Пас отдал
А. Морлео
65'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Л. Христодулопулос
61'
Желтая карточка
А. Джилардино
45'
41'
Желтая карточка
М. Баша
Желтая карточка
М. Антонссон
35'
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Баррето
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
4-4-1-1
23
Курчи
3
Морлео
3
Черубин
15
Антонссон
13
Гарич
33
Коне
7
Христодулопулос
21
Крхин
8
Таидер
23
Диаманти
19
Джилардино
4-3-3
1
Жилле
36
Дармиан
21
Огбонна
15
Глик
32
Масиелло
14
Гацци
8
Баша
11
Сантана
7
Черчи
10
Баррето
69
Меджиорини
33
Коне
4
Соренсен
4
Соренсен
33
Коне
21
Крхин
17
Гуаренте
17
Гуаренте
21
Крхин
7
Христодулопулос
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Христодулопулос
7
Черчи
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
7
Черчи
69
Меджиорини
9
Бьянки
9
Бьянки
69
Меджиорини
10
Баррето
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Баррето
Остались в запасе
Болонья
Торино
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Марти Риверола
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
30
Федерико Альярди
ВР
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Марти Риверола
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Болонья - Торино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Ренато ДальАра
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