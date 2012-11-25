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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Болонья
Сампдория - Болонья: обзор матча 25 ноября 2012
Сампдория
25.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
61'
А. Поли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Болонья
Желтая карточка
Э. Мареска
81'
Замена
Р. Сориано
️️️️
А. Поли
81'
79'
Замена
М. Пациенца
️️️️
Д. Перес
76'
Замена
К. Паскуато
️️️️
Т. Гуаренте
75'
Желтая карточка
П. Коне
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Эдер
72'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Поли
Пас отдал
Эдер
61'
59'
Желтая карточка
Ф. Альярди
57'
Замена
П. Коне
️️️️
М. Габбиадини
Замена
Эдер
️️️️
Д. Мунари
46'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
16'
Желтая карточка
А. Коста
11'
5'
Красная карточка
А. Морлео
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
16
Энцо Мареска
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
5
Ренан
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
29
Хуан Антонио
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
26
Лука Вератти
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
4-5-1
44
Ромеро
21
Коста
5
Гастальделло
35
Россини
13
Мустафи
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
15
Поли
11
Мунари
16
Мареска
9
Икарди
3-2-2-1-2
30
Альярди
4
Соренсен
15
Антонссон
3
Черубин
16
Мотта
3
Морлео
17
Гуаренте
15
Перес
23
Диаманти
19
Джилардино
11
Габбиадини
15
Поли
21
Сориано
21
Сориано
15
Поли
Эдер
12
Тиссоне
12
Тиссоне
Эдер
11
Мунари
23
Эдер
23
Эдер
11
Мунари
15
Перес
24
Пациенца
24
Пациенца
15
Перес
11
Габбиадини
33
Коне
33
Коне
11
Габбиадини
17
Гуаренте
8
Паскуато
8
Паскуато
17
Гуаренте
Остались в запасе
Сампдория
Болонья
29
Хуан Антонио
ЦФ
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Лука Вератти
ЦФ
1
Деян Стоянович
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
29
Хуан Антонио
ЦФ
5
Ренан
ЦП
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
Остались в запасе
22
Филиппо Ломбарди
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Лука Вератти
ЦФ
1
Деян Стоянович
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Сампдория - Болонья
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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