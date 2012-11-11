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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 11 ноября 2012
Торино
11.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
66'
Д. Д'Амброзио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Болонья
83'
Желтая карточка
М. Мотта
74'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Антонссон
Замена
М. Бриги
️️️️
М. Баша
74'
ГОЛ! 1:0!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
М. Сантана
66'
64'
Желтая карточка
Ф. Соренсен
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Р. Бьянки
64'
Желтая карточка
А. Гацци
62'
59'
Замена
Р. Крхин
️️️️
Д. Перес
58'
Желтая карточка
Д. Перес
Желтая карточка
М. Дармиан
51'
46'
Замена
М. Мотта
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
М. Сантана
️️️️
Д. Вивес
46'
33'
Желтая карточка
Н. Пульцетти
9'
Желтая карточка
Г. Гарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
56
Нико Пульцетти
АП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Торино
23
Лис Гомис
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
11
Марио Сантана
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
36
Дармиан
4
Родригес
15
Глик
33
Д'Амброзио
14
Гацци
5
Вивес
8
Баша
7
Черчи
9
Бьянки
18
Сансоне
4-3-2-1
30
Альярди
13
Гарич
4
Соренсен
3
Черубин
15
Антонссон
8
Таидер
17
Гуаренте
15
Перес
23
Диаманти
56
Пульцетти
19
Джилардино
5
Вивес
11
Сантана
11
Сантана
5
Вивес
8
Баша
4
Бриги
4
Бриги
8
Баша
9
Бьянки
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Бьянки
56
Пульцетти
16
Мотта
16
Мотта
56
Пульцетти
15
Перес
21
Крхин
21
Крхин
15
Перес
15
Антонссон
11
Габбиадини
11
Габбиадини
15
Антонссон
Остались в запасе
Торино
Болонья
23
Лис Гомис
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
90
Симоне Верди
АП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
23
Джанлука Курчи
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
30
Марти Риверола
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Торино - Болонья
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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